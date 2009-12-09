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قلبي يعاني الأرق


حسن العاصي
الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 16:49
المحور: الادب والفن
    


1
الأصل في العشق الطاعة فيما أمرْ
ولكل محبوب مقام في الهوى وأثر
إن كنتِ يا وليفي غيما فأنا المطر
إن كانت عينيكِ درباً فأنا البصر
لا فضل لأحد في الغرام بين البشر
إلا لمن في الحب أضناه الهجر
ما خطب هذا العشق كأنه السحر
طلاسم وهجر وهيام وأرق السهر
إن اقتربت منه يا ويلي من القدر
والبعد عنه كدر وبستان بلا ثمر

2
ليس صدفة ربّما
أن تنذرين ضفافكِ لعصافير التين
يعبرون من ضلع إلى ضلع
في دهشة الهوى ما أجملِك
وليس صدفة حتماً
أن يتجوّل عشبي فيك
هكذا صرت طيراً
أحلّق ولا أبتعد
لأن نهايتي بدايتِك

3
تأوي الصدور للصدور
أواه سليمى
ما الحب إن لم تتوسّد عصافيري
عمق الشهيق
ولم يحتوي بحركِ موجي
ويقطفني عاشقاً مجنوناً
أضلاعه آهات معذّبة
وقلبه غريق

4
كنت أبحث عنكِ
في شاطئ لا يأتي
التقيتكِ نوْرساً فوق الرمل الشمالي
وسمعتكِ في ضجيج الريح
احترت أين أجدكِ

5
لا تسأليني يا محبوبتي
ضاع العمر أسئلة
ولا تعاتبي رجل عاشق
لا شيء ظلّ يخسره
ما زلت من الهوى أصيح
صراخي من يسمعه

6
صدرك يا فتاتي وصفة للنعاس
وقلبي يعاني الأرق
حلّي سرير الشفاء
كي تغفو يقظة الجسد

7
يا صغيرتي لا تسأليني من أكون
ألا يكفيك أني في هواك مجنون
وأني قبلك كنت في الهوى هارون
فصرت بين أهداب رمشك مسجون

8
تسألينني كيف هو قلبكَ
وكيف صباحي
صباحك ابتسامة
خلف ناصية قلبي

9
أفرّ منكِ إليكِ
يكاد يقتلني شوقي
إذا ما اشتدّ الجوى
أتوق لغيث وصالك
للقلب آهات الوجد
يشكو ظلم الهوى





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حسن العاصي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسن العاصي - قلبي يعاني الأرق