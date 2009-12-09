

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 14:00

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









1- رقابة المدارس الخاصة :

أعلنت وزيرة التعليم السيدة مغيته ريسيه عن اتفاق عريض بين الأحزاب البرلمانية على تشديد قوانين وتعليمات انشاء المدارس الخاصة ، وكذلك تعليمات الاشراف عليها ، وقالت الوزيرة يجب علينا ايقاف الدعم المالي الحكومي للمدارس الخاصة التي لاتكون مفاهيم الحرية والديمقراطية في اسس انشاء هذه المدارس . جاء الاتفاق على خلفية وضع 9 مدارس اسلامية تحت اشراف مجلس التعليم والجودة ، ولوحظ وجود مواد تدريسية باللغة العربية تستخدم مفهوم الجهاد الاسلامي ، ووجود فصل بين الجنسين ، وكذلك قيام بعض الائمة بمهمة التدريس ، وعدم شمول التدريس للقيم الديمقراطية الدنماركية ، ووجود أعضاء هيئات ادارية للمدارس لديهم افكار معادية للديمقراطية .



2- استجواب وزير :

سيخضع وزير الدفاع الدنماركي كلاوس يورد فريذركسن من حزب الفنسترا الى استجواب دعا اليه المتحدثان في شؤون الدفاع في حزبّي القائمة الموحدة وحزب المحافظين أيفا فلوهولم و راسموس يارلو حول موضوع صفقة طائرات حربية مقاتلة امريكية الصنع من طراز أف 35 تنوي الدنمارك شرائها بمبلغ 66 مليار كرونة . المتحدثان طالبا من الوزير وضع كل الأرقام المتعلقة بالمشروع على الطاولة والتدقيق فيها من حيث الخدمات التي ستقدمها هذه الطائرات وساعات التحليق الفعلية وكذلك تكاليف الصيانة قبل ان يتخذ البرلمان القرار النهائي لإتمام هذه الصفقة . جاء الاستجواب على خلفية تقارير من مكتب التدقيق الوطني الدنماركي عن جوانب اقتصادية تحتاج الى مراجعة . الوزير رد على سؤال قناة التلفزيون الاولى : ربما هناك تحديات في المشروع لكن الوزارة ستعالج ذلك .



3- جرائم داعش :

أصدر الكاتب الدنماركي من اصول تركية دينز سيركيز كتابه الجديد بعنوان ( جارية في الدولة الاسلامية ) وهو يحكي قصة الموطنة الأيزيدية عالية بركات التي اعتقلت مع اختها الصغيرة اثناء هجوم داعش على منطقة شنكال عام 2014 ، وقضت مدة سنة تعرضت فيها الى ابشع انواع الاضطهاد والعنف والاغتصاب حتى تمكنت من الهرب لاحقاً والوصول الى المانيا حيث التقاها دينز سيركيز واستمع لها وكتب قصتها . الجدير بالقول ان حضور حفل توقيع الكتاب ضم أربعة اعضاء برلمان من احزاب مختلفة . ميته كايسكو الوزيرة السابقة قالت : الكتاب ثقيل بمعاني الظلم وعدم العدالة ، وانك وضعت لنا وجوهاً سنتذكرها لمواصلة العمل في مواجهة الشر . وقال هولكه نيلسن وزير الخارجية السابق : انه كتاب مروع يمنحنا المعرفة لنكون أكثر ذكاءً ، انصح بقراءته . هذا والقيت كلمات اخرى في الحفل .





12 تشرين الثاني 2017



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الهدف من اليوميات ، المنتقاة من الاعلام الدنماركي ، إعطاء صورة عن بعض إيجابيات الحياة اليومية ، تساعد للتعرف على طبيعة المجتمع الدنماركي ، وموجهة أولاً للقراء داخل العراق ، للإطلاع والمقارنة .

