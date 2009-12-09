

صادق حسن الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 14:47

المحور: الادب والفن









كثيرا هو الكلام

وكذلك الصفات والخصال

والقول الجميل

يمكن ان يقال

في حضرة زعيم في بلاط الملوك

واصحاب الشان والمقام

نعم سيدي… ..

لايليق لي ان اقول قول قلته لغيرك

نعم بحثت بين رفوف الكتب والمكتبات

ودواوين الشعر والمصادر والمراجع الكرام

افتش عن كل ما قيل وقال

اريد ان اقول شيئ يليق بذلك المقام

لان حبك قد فاق واصبح عابرا لكل الاديان والاقوام

حتى وصل لنخاع العظام

ومشاعري نحوك فاضت مشاعر الاحلام

في اليقظة وحتى المنام

اشعر به عند الحزن والالام

وعند الفرح المقام

ليس هناك وحدة لقياس حبك ايها الامام

يارفيع الشان والمقام

اي كلام في المدح او الرثاء… اقوله

انت اهلا له ولاجدادك واهل بيتك الكرام

اليس جدك المصطفى خاتم الرسل والانبياء

وبعث… ..ليس لامة من الناس بل لكافة الانام

اليس المرتضى ابيك افصح البلغاء واهل الكلام

اليس البتول امك… ليس من مثلها في خلقها وحسبها

هذه الايام

وها هي زينب الحوراء..الجمت بكلامها رجالات العراق والشام

نعم زين العابدين… من اولادك الكرام

والذي قال فيه الشاعر( هذا الذي تعرف البطحاء وطاته… .والبيت يعرفه والحل والحرم

ما قال لا قط الا في تشهده… .لولا التشهد كانت لاءه نعم )

نعم اخجل ان اكتب شيئا. ولا حتى حرفاً

بالرغم كتبت وقرأت… .لابن خلدون والشريف الرضي

وكتب ارسطو وافلاطون والمعلقات السبع وعلماء العصر والزمان

اني في حيرة من امري اي شيئ اقول وان احب ان اقول ولو حرفا…… في اربعينية سيد الشهداء

الا شيئ واحدا

يتألم قلبي

وتبكي عيني دما

وتمتلا جروحي قيحا

وتزداد حرقة والما

واقول حبك فينا يتجدد

واقول للناس جميعا

سيروا على نهج الحسين تنجوا

جسّدوا مبادئه… .تصحوا

استذكروا مواقفه… .تفلحوا

اقول الحسين للانسانية جميعا

من يحب الحريه فهو سائر على نهجه

من ينشد العدل والمساواة والسلم والامن

فهما… ..شعارته

منحها لكم الحسين دون ان تدفعوا ثمنا

بل هو دفع حياته… ..ومهجته

اليس دائما نقول ياليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما

الفور الان بالتطبيق والتجسد لمبادئ وقيم الحسين عليه السلام……



صادق الناصري