

هبة الله الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 02:19

المحور: المجتمع المدني









عندما لا تمتلك معداتٍ جيدة,اخرج إلى الشمس..

فلا شيئ يغيب تحت نورها

وكل شيئ يبدو على حقيقته

حتى عين الكفيف تغدو مبصرة

فلا شيئ جديد تحت الشمس

قراءة عملية في ( ليس تحت الشمس جديد)

وهو المثل المأخوذ من آية من سفر الجامعة من العهد القديم : ماكان فهو ما يكون والذي صُنع فهو الذي يُصنَع فليس تحت الشمس جديد.

الإصحاح الأول, الآية 9 ق.م.

* * * *

من ضرباتِ تفاصيلِ ريشةٍ مفقودة

و ذراتِ غبارٍ متناثرٍ في الهواء

إلى ظلكَ الذي كثيراً إذا ما غاب عنك

تجده تحت الشمس

* * * *

تحت الشمس احترقت الأجساد

وغدت أكثر نضجاً

فقامت الحضارات

ملهبةً طرائقَ من الحرائق

كما مشاعل النور كُتبَ عنها تحت الشمس

* * * *

تحت الشمس ما مِنْ أفعى راكنة

ولا مِنْ لونٍ غائب

ولا مِنْ عينٍ كاذبة

* * * *

تحت الشمس تَجدُ العاشقَ سالكاً طريقهُ

والأنثى تبدو ذهبيةً مضيئة



تحت الشمس فُكَتْ تعاويذ السحرة

ورَقدَ مَنْ شَرِبَ من دماءِ البشريةِ في توابيتهم

* * * *



فاترك كأسكَ الممتلئ تحت الشمس

سيكون فارغاً

فليس تحت الشمس جديد.