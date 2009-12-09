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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟


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هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟


جاك عطالله
الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 21:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


كلام من الاخر بالنسبه لقانون بناء الكنائس والدور الخيانى لبولا و الامنجيه بالمجمع لاصداره--
- توضيح دور اللايحه التنفيذيه وعدم صدورها لليوم واجابه سؤال هل قانون منع بناء الكنائس منشط و منفذ حاليا ام لا وهل هو لصالح الاقباط ام لا ؟

اللايحه التنفيذيه الخاصه بالقانون الذى كان ينتظره الاقباط المخدوعين بالنظام المشيخى المصرى اللى هو المفترض السماح ببناء كنائس جديده ووضع شروط للترخيص لما يستجد من كنائس ده اللى معطله السيسى شخصيا وشيخ الازهر لان بناء كنائس يهدد وجود الاسلام الهش دوغرى ومن الاخر بضوء الكميه المهوله من الملحدين بين الشباب المسلم -

لكن ترخيص الكنائس الموجوده وتقنين وضعها موش محتاج لايحه تنفيذيه لانهم استلموا اوراق كل الكنايس المقامه ولم يتحججوا بعدم وجود لايحه تنفيذيه اى ان القانون مفعل بالجزء الخاص بالكنائس الموجوده وليس لها ترخيص ويتم دراسه وضعها اليوم

وهناك احتمال كبير جدا ان ثلثها الى نصفها على الاقل سيزال ويرفض ترخيصه بناء على تحرك السلفيين الذراع الارهابى للمشيخه المصريه والذى يسيطر عليه الامن الوطنى والداخليه فى المنيا وشبرا الخيمه ومعظم مناطق الصعيد الساخنه دينيا ضد الاقباط

- يعنى الخلاصه القانون منشط جزئيا ولكن بغرض حصار الاقباط وتجفيف تراخيص الكنائس الحاليه وتقليصها لاقل عدد ممكن وده كلام من الاخر علشان نستعد و ادينا شايفيين اللى بيحصل فى المنيا و شبرا الخيمه والذى ينطق باعلى صوت على نيه الدوله المبيته بغلق معظم الكنائس المقامه بدون ترخيص بواسطه تهييج موظفى الامن الوطنى السلفيين -

-المشكله فى بولا العماله الواضحه للامن هو وسبعه تمانيه اساقفه - فى حاله بولا وارميا و يؤانس اسيوط واخوه ببنى سويف العماله مفضوحه لكن هناك اخرين منهم بتاع ملوى ع المستخبى -

والخلاصه هى المبدا القانون كان كارثه على الاقباط ولو تم تنفيذ جزئى له و من وافق عليه ومن طبخه مع النظام المشيخى المصرى ومن لم ينسحب من بيت العيله ومن نام فى سرير السيسى يجب على الشعب حسابه وعزله لتطهير الصفوف كخطوه اولى لصحوه سياسيه قبطيه تحتاج مجلس سياسى ينظمها و يقودها بشرط تمويل جيد ومستدام

الكره بملعب الاقباط ونيه النظام واضحه والمثل بيقول ابك كالنساء على ملك لم تصنه كالرجال؟؟

فهل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا ونتحرك لمقاومه ابادتنا كالرجال؟؟؟





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جاك عطالله

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟