التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟
|
|
هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
مؤامره تفكيك مصر يقودها السيسى
- واجب الكنيسه القبطيه الوطنى بعد توالى ذبح الاقباط بالشارع
- فتح كنيستين مغلقتين بالمنيا لن يفلح لتبييض وجه مشيخة مصر الع ...
- الروهينجا والاقباط وبجاحة المشيخة الوهابية المصرية
- حسن ومرقص وكوهين بدولة المختلين عقليا
- نكسة مصر و كيفية الخروج منها
- الهطل المقدس - دابة تخرج من تحت الارض تكلم الناس
- بحث طبى موثق :هل كان محمد فحلا جنسيا ام ابتر عديم الباءة ؟؟
- بدات خطوات انشاء دولة حماس بتيران وصنافير المصريتان
- اسرائيل عربية توقع على انشائها مصر والسعودية يوم الاحد
- سبق صحفى للحوار المتمدن نص حديث شيخ الاسلام السيسى وبابا الا ...
- السيسى وأردوغان وتيران وصنافير
- إبادة الاقباط والنسيج المتعفن
- تسليم تيران وصنافير للسعودية خيانة عظمى - مطلوب ان يمنعها ال ...
- مصالحة تنتون وتنتن ستتم فى ابريل
- ترتيب البيت القبطى وزيارة شبه رئيس شبه الدولة المصرية لأمريك ...
- اقلعى يا انشراح فى الخباثة بحماية الشريعه الغراء
- زيارة بابا روما وميركل و مناشدة للعالم من اقباط مصر
- فى الصحابة والاصحاب
- افكار خارج الصندوق لحل مشاكل مصر الاقتصادية جذريا
المزيد.....
- بالفيديو.. إطلاق قنابل الغاز في باحة الجامع السعودي
- تركيا تعتقل 82 أجنبيا كانوا يخططون للالتحاق بتنظيم الدولة ال ...
- مقتل ستة جنود على أيدي متشددين إسلاميين في جنوب الفلبين
- سياسيو لبنان.. سباق المواقف عبر تويتر
- الفاتيكان يحظر بيع السجائر اعتبارا من العام المقبل
- بالفيديو...كاتدرائية نوتردام كما لم ترها من قبل
- وزيرة التربية الجزائرية تنوه بالمقررات الدينية في المدارس
- “ذبحتونا” تطالب التعليم العالي بإنصاف طلبة جامعة العلوم الإس ...
- تصنيف للشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرا
- الفاتيكان يقرر حظر بيع السجائر لضررها على الصحة
المزيد.....
- التناقضات في حياة قثم بن عبد اللات / كامل النجار
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- الوصاية على الدين الإسلامي و احتكار الحقيقة ... / محمد الحنفي
- لا عدالة و لا تنمية في خطاب العدالة و التنمية / محمد الحنفي
- هل من الدين الإسلامي إزعاج الأطفال، والمرضى، والعجزة، بالمبا ... / محمد الحنفي
- متى نصل فعلا إلى تحقيق: أن الدين شأن فردي... / محمد الحنفي
- الإسلام و التعبير عن الاصطفاف الطبقي بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- كيف يرد المثقفون الدين؟ بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- اليسار الديمقراطية العلمانية بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- بحث في الإشكاليات اللغوية في القرآن / عادل العمري
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - هل سنبكى كالنساء ام ننظم انفسنا سياسيا وتمويليا كالرجال؟؟؟