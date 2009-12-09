

هاشم القريشي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 17:05

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لبنان من ازمه الى محنــه وعاصفه سياسيه



لبنان البلد الوحيد في الوطن العربي الذي معارضوه هم في داخل لبنان , لاتوجد لديه معارضه منفيه , لديه مهاجرون في كل المعموره , هاجروا من أجل لقمة العيش لظروف لبنان الأقتصاديه القاسيه , ويعتبر المهاجرون اللبنانيون هم المورد القوي لرفد الوطن بالعمله الصعبه ويساهمون بنسبه العاليه في الأعمار وتشغيل الأيدي العاطله . لاشك بأن المملكه العربيه السعوديه سـاهمت بالقسط الكبير من المساعدات الضروريه لتوفير حاجات البلد وخاصة بعد عودة المرحوم رفيق الحريري فقد أنشطت الحركه العمرانيه والسياحيه نتيجة للأموال التي ارفدتها المملكه العربيه السعوديه له , ويقال بأنه أحد اولاد لأمير سعودي مجهول ولكن ذلك لم يعلن للملئ ومع مقتل رئيس الوزراء اللبناني في التفجير الكبير في بيروت عام 2005 0214 كان المستهدف في ذلك التفجير الدنيئ لشخص المرحوم الحريري , على أثره تم تشكيل محكمه جنائيه دوليه بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي أتهم فيه شخصيات من النظام السورس وحزب الله اللبناني لكن لحد الأن لم يتم أدانة أحد بذلك واليوم قدم الرئيس الحريري الأبن استقالته من العاصمه الرياض ويقال انه تم حجزه بتهمة الفساد باعتباره يحمل الجنسيه السعوديه , وقد تظمن بيان الأستقاله من زت الأتهامات الى ايران وحزب الله وهي النغمه التي تبناها ولي العهد محمد بن سلمان ولد الملك السعودي ووريث العرش خلال اشهر قليله مهد لها والده بزياره تاريخيه الى موسكو , ويعتقد أن العاهل السعودي طلب من الرئيس الروسي بوتين مساعدة ولي العهد عند استلامه السلطه وعدم وضع العصى في عجلة السلطه الجديده وتعهد العاهل السعودي بالأستثمارات الكبيره في روسيا ويقال بأن العاهل السعودي تعهد بالأنظمام الى تكتل شنغهاي والمزمع صدور له عمله جديده ستكون منافسه للدولار الأمريكي لابل ستزيحه من كونها العمله العالميه والمنافسه له الأن اليورو . كل هذه التطورات من التدخل السعودي في الشأن العراقي والسوري واللبناني وعدوانه على الجاره اليمن بحجج واهيه . دمرت كل البنى التحتيه والتي صقورها هم ولي العهد السعودي الحالي ووزير خارجيته الجبير وولي العهد الأماراتي , وهنا جائت الهجمه على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السعودين بتهمة الفســاد وزج لبقسم الكبير منهم في السجن وفي الطابق القبو لمقر اقامة ولي العهد محمد السلما ن لظمان مراقبتهم وعدم فرارهم والقسم رتب لهم حادث سقوط المروحيه جنوب المملكه للتخلص منهم وليسهل امور التنازل لولي العهد , وهذا يعني أن هنلك معارظه قويه في المملكه من الأنتقال السياسي القادم وجي بالسيد الحريري للأنتقام منه لمحاربته قوى الأرهاب النصراوي والداعشي الذي غدى يهدد أمن لبنان وقـعلى مايبدو كتب له بيان الأستقاله م واجبر على قراءته ..كل المعطيات والدلالات تشير الى ذلك , أظف الى مؤامرت احيكت يوضع لبنان في فراغ دستوري وسياسي وامني خطير جداً تمهيداً لشن اسرائيل عدوان كبير على لبنان وسوريا وأيران بالتأكيد ستساهم فيه اسرائيل بأستخدام سلاح غير تقليدي وقد يكون نووي خاصة على ايرا ن لقطع الأمداد الأيراني بشرياً ولوجستياً عن سوريا ولبنان وكما ذكرت في مقال لي نشر في الحوار المتمد بتاريخ 20170809 تحت عنوان سيناريو لحرب قادمه قريباً وعلى مايبدو زج الرئيس الحريري مع مجموعة المتهمين بالفساد لكونه يحمل الجنسيه السعوديه أظف الى أن حكومته ساهمت بالتعاون مع الجيش السوري وحزب الله للقظاء على داعش في القلمون الشرقي والغربي نحن بأنتظار العدوان ونتائجه المعكوسه سلباً على اسرائيل واعوانها ....!!!