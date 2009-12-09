أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صالح حمّاية - لغة اهل الجنة الذين حلت عليهم اللعنة .


اخر الافلام











المزيد.....

لغة اهل الجنة الذين حلت عليهم اللعنة .


صالح حمّاية
الحوار المتمدن-العدد: 5685 - 2017 / 11 / 1 - 14:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


لم يكتف المسلمون بفكرة كون نبيهم يعتبر نهاية التاريخ بالنسبة للعالم ، فهو اخر النبياء ، و اخر حوار مع السماء ، واخلاقه ارقى الأخلاق ، وعقيدته خير العقائد ، وحتى شعبه ، فهو خير أمه أخرجت للناس ، ولكنهم اضفوا امرا اخرا لهذا، حيث اعتبروا على اللغة العربية هي لغة اهل الجنة ، بما يعني ان أي مسلم هندي او تركي او إيراني يجب ان يتكلم بالعربية ، فهي لغة الجنة و شرط دخولها ، وتحولت اللعة من وسيلة للتواصل لمقدس أخر يجب الأيمان به ، و لكن بالعودة للمنطق و العقل فهذا الزعم كما نجده فهو هراء لان اللغة أساسا اصطلاحية ، و بالنسبة للغة القران فهي شبه ميته في كلام المسلمين العاديين الآن ، فلكي تفهم بعض الكلام من القران عليك العودة للمعاجم و التفاسير لتفهم ، ثم ان لغة القران نفسها مليئة بلألفاظ غير العربية كسندس و استبرق ، وخلافه وهناك بحوت كثيرة نحو هذا الباب ، الشيء التالت ان تطور الزمن ادخل كلمات ليست عربية على العربية ، فكمبيوتر متلا كلمة غير عربية ، و أسماء الادوية كلها تقريبا ليست عربية ، و أسماء مواد الجدول الدوري جلها ليس عربي ، و اخترعات لا حصر لها كلماتها ليست عربية ، ما يعني ان الجنة نفسها خاضعة لكي تقبل لغة اصطلاحية ، فلو كتبت لك الجنة ( مجازا ) طلبت كابيتشينو مثلا فهذا لا علاقة له بالعربية ، ومن هذا الكثير ، ولكن المسلمين يصرون على هذا ، ولا زالت اذهانهم تهيم بقة لغة اللجنة، بينما لو عادوا لوعيهم ، لوجدوا ان لغتهم ميتة فهي اما محكية على شكل لهجات لا علاقة لها بالعربية ، او محبوسة في الرفوف .
الامر الرابع ان المتقف بالعربية كلغة وحيدة فهو محروم من جل المنتوج المعرفي الحالي ، لان هذا المنتوج مكتوب بغير العربية ، و العرب لا يترجمون ما ينشر ، فهل سيتولى الله الترجمة عنهم للعربية ، ثم هل هو سيجد المرادفات لبعض المصطلحات حين لاتوجد بالعربية ؟.

طبعا يبدو الوضع هنا وكما نجد هنا مضحك ، فالمسلم حلت عليه اللعنة اذا كان حبيس لغته فقط ، وهو بدون لغة حية أخرى سيقى جاهلا مهما قرا من كتب ، و اخر القصص عن العربية هي ما حل في الجزائر امام السفارة الفرنسية ، حيث فشل كثير من الناس في اختبار اللغة الفرنسية لدخول فرنسا ، فما فائدة لغة الجنة هنا؟.

بالنسبة للعربية فقد كتب كتيرون محاولين تطويرها تلائم العصر منهم ، العفيف الأخضر ، و فريد الشباباشي في كتابة (لتحيا اللغة العربية ، و ليمت سيبويه ) و لكن لا احداهتم لهم ، بل اعتبروا من كهنة اللغة العربية كمارقين يريدون اسادها ، فيما ما يجيري ان تنقرض شيء فشيئا و تنهشها المفردات من اللغات الأخرى لكي لا يبقى منها شيء ، وسيبقى العربي الأصل كالأسود الدؤلي محبوسا في لغته ، وخارج الزمان و المكان ، لانه ببساطة يركب جملا في عصر الطائرات .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صالح حمّاية

إجمالي القراءات: 1,593,877
المقالات المنشورة: 164
- دولة الخلافة المصرية وما شابهها .
- مصر و نشر التطرف الديني .
- محمد ونهاية التاريخ
- عن غياب الفن في الإسلام وسبب همجيته.
- حروب دولة الرسول .
- الغرب و صدمة الهمجية .
- الجزائر تعود إلى محمد.
- مِحنة الديوث .
- العرب من دون إسلام 3/3 .
- العرب من دون إسلام 3/2 .
- العرب من دون إسلام 3/1 .
- المرأة الجزائرية و ثورة النواعم الناعمة 3/3.
- المرأة الجزائرية و ثورة النواعم الناعمة 3/2.
- المرأة الجزائرية و ثورة النواعم الناعمة 3/1.
- جورج أورويل ، و الأخ الكبير الإسلامي 3/3 .
- جورج أورويل ، و الأخ الكبير الإسلامي 3/2 .
- جورج أورويل ، و الأخ الكبير الإسلامي 3/1 .
- الإسلام و العداء الحتمي للحضارة الإنسانية 2/2.
- الإسلام و العداء الحتمي للحضارة الإنسانية 2/1.
- الإسلام و سياسة التشويه كآلية للإستمرار .

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- فيلق يهودي في القدس بعد وعد بلفور
- البطريرك يازجي: الكنيسة الأنطاكية ترفض الهجرة والتهجير وتهمه ...
- ألمانيا توقف شاباً سورياً يشتبه بتخطيطه لاعتداء دوافعه إسلام ...
- إسرائيل تكرم طبيبا مصريا أنقذ يهودا من المحرقة النازية
- القنوات الدينية – إخلاص مجيد
- كيف هيأت بريطانيا فلسطين لليهود وأصدرت وعد بلفور؟
- "هالوين" بين الوثنية و"الكنيسة" و"ا ...
- إسرائيل ورحلة البحث عن -دي أن أي- يهودي
- من اليهودية التي كشفت عن اخطر جاسوس سوفيتي في القرن العشرين؟ ...
- مقترح اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة بدل المتعددة لإنهاء ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التناقضات في حياة قثم بن عبد اللات / كامل النجار
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- الوصاية على الدين الإسلامي و احتكار الحقيقة ... / محمد الحنفي
- لا عدالة و لا تنمية في خطاب العدالة و التنمية / محمد الحنفي
- هل من الدين الإسلامي إزعاج الأطفال، والمرضى، والعجزة، بالمبا ... / محمد الحنفي
- متى نصل فعلا إلى تحقيق: أن الدين شأن فردي... / محمد الحنفي
- الإسلام و التعبير عن الاصطفاف الطبقي بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- كيف يرد المثقفون الدين؟ بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- اليسار الديمقراطية العلمانية بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
- بحث في الإشكاليات اللغوية في القرآن / عادل العمري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صالح حمّاية - لغة اهل الجنة الذين حلت عليهم اللعنة .