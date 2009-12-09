التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - أنقلاب أدوار العشق
|
|
أنقلاب أدوار العشق
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
موعِدٌ للقاء
- مسحورٌ أنا بجمالكِ
- رغبة القلب
- سميتُها شَقايق
- شوقي لكِ
- إنْ
- خاصمتُ كأسي بعدَ عُمرٍ
- لماذا أحلمُ بكِ كثيراً
- رِدّة
- عاشقُ أَسْرِه
- إنشري صورتكِ سيدتي
- ألا يا أيها الساقي 31
- مساءُ الخيرِ خمرَ شيراز
- ألأشتياق
- حَلمتُ بكِ ,وسأحلمُ بكِ
- أتلصصُ عليكِ كلَ يوم
- وهل إسمٌ أجملُ من شقائق النعمان
- لستِ سوى
- إبنة الدنيا
- ألا يا أيها الساقي 28
المزيد.....
- اللغة الشّعريّة وتناسق الإدراك الحسي
- جمعية التشكيليين تحتضن معرض البصرة في ميناء بغداد
- -عايدة- تفتتح موسم الأوبرا السلطانية في عُمان
- مشروع فني بالدوحة عن -100 يوم على الحصار-
- إصلاح الإدارة.. اجتماع بالرباط للمفتشين العامين للوزارات
- استخدام الأفلام السويدية في تعليم اللغة للقادمين الجدد
- اشتراكي جبلة ينظم ندوة إحياءا لأربعينية الفقيد أبو أصبع
- المتحف العربي بالدوحة في حلة فنية جديدة
- ويلفريد أوين: نشيد الأنشاد
- مهرجان السينما الدولي الثاني في السليمانية
المزيد.....
- بحث في (المسرح في علاقته بالمعرفة:المعرفة في المفهوم الفلسفي ... / محسن النصار
- أنا الشعب... / محمد الحنفي
- أيها المارون من إلى كرة الأرض... / محمد الحنفي
- الشبيط ....الشوك الدامى / أنور مكسيموس
- ملحمة العشق والانهيار... / محمد الحنفي
- فيدرالية لليسار... / محمد الحنفي
- عاش الشعب... / محمد الحنفي
- شاعرة أنت... / محمد الحنفي
- مهرجان المساوة عيد... / محمد الحنفي
- بلادي قريبة / بعيدة... / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - أنقلاب أدوار العشق