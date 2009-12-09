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أنقلاب أدوار العشق


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 13 - 20:37
المحور: الادب والفن
    


مضت العواصف من غير رجعة
يسود الهدوء
تنام ألعين
وثيرٌ المضجعَ
ألآلهة وهبت قلبي مفاتيح حريته
وحولّت حبيبتي الى بجعة
لا تستطيع أستعباد أحدٍ
القلوب تعيش سعيدةً
تطير مرتفعة
وحبيبتي
ذات العينين السيفين
تذرف ألآن على عاشقها الدمعَ
تقول ليت أوان الوصل يأتي
حبل أيام الهجران من يقطعه
آهٍ حبيبتي
لو لم تحررني ألآلهة
لظللت أبكي في محراب مقلتيكِ
ولم تكوني لتلتفتي
ليس بقسوتك أحد
حتى الوحش يقتل فريسته
يأكلها
لا وحش
بعذاب الضحية أستمتعَ





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - أنقلاب أدوار العشق