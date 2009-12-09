

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5637 - 2017 / 9 / 11 - 22:06

المحور: الادب والفن









كغيره من الذين ابتلعت الحروب أوطانهم ، و ألبست مدنهم ثوب السواد حزناً على طحن أجساد الأبناء تحت ركامها .

و نتيجةً لانفجار براكين الحقد الطائفيِّ من أعماق النفوس ،

و تقطيع أوصال البلاد ، و تمريغ الكرامة في الوحل ،

و استفحال الإجرام ، و انتهاك كل مفاصل الحياة من قبل حاملي السلاح بمختلف أطيافهم .

و ناهيك عن أصحاب الذقون الطويلة ، و الأثواب القصيرة الذين يخبرونك : إما السير على هديهم ، و تصطبغ بلون سوادهم ،

أو ستضع رأسك على مقصلة فنائهم لبتر عنقك .



حزم البائس حقيبة رحيله عازماً الخروج من بلاده التي عرف الدخلاء قبل الأصلاء كيف تؤكل كتفها ، كما أنه لازال أمام الجميع أشواطاً طويلةً

لاستكمال اللعبة ، و الانتهاء من إتمام التهامها .



استقر به المطاف في مجمعٍ للفارين من أمثاله ( اللاجئين ) من جحيم الحروب و الدمار و التنافس .......

في الوهلة الأولى كان يعتقد البائس أنه ترك وراءه كل أشكال الفساد ،

و التزوير و فرض الأتاوات بأسلوبٍ شبه مشروعٍ ،

و النهج النهبوي ، و القوانين التي يسنها المشرعون على مقاسهم ،

و احتضان المجرمين و الاستعانة بالانتهازيين ، و المتسلقين

و أصحاب الذمم الرخيصة ، و من اللصوص المتنكرين ......



لم يمض شهرٌ أو بعض الشهور حتى أحس البائس بالضيق من بعض المظاهر التي لم يكن يتوقع حدوثها في مجتمعه الجديد .

كان يجهل أن لكل تجمعٍ سكنيٍ للهاربين انتماؤه للحكومة التي تشرف عليه .

العسف السياسي الفاضح ، و التحزب البغيض ، و المحسوبية السوداء حتى داخل الحزب ذاته .



يقول المسؤولون الجدد – و هم من الهاربين أيضاً – و في كل التجمعات التابعة لأي حكومةٍ كانت بصريح العبارة : لن نسمح للهارب الفلاني بحصوله على الامتياز ذاك ، لأنه يحاربنا ( ينتقدنا ) .

أي يعلن للملأ ما أخفوه في السر من فسادٍ و غبنٍ و احتيالٍ .

لماذا لا يحق لأي فارٍ ما يحق لبعض الفارين غيره ؟!

علماً أن المحروم أكثر احتياجاً من غيره .

عوائلٌ تحرم من الكثير لحقوقها المشروعة لأنها لا تحظى باستحسان مزاج بعض المسؤولين .

و آخرون يقعون بين فكي وحشٍ كاسرٍ اسمه ( المحسوبية ) حتى و إن كانوا من أعضاء الحزب ذاته .



حفنةٌ من الأشرار يستقوون بأصحاب النفوذ الذين هم أعلى شأناً من القانون .

و مافيات الفساد و المزورين و وسطاءٌ يتبعون النهج النهبوي .



أيقن الهارب المسكين أن الجميع لصوصٌ ، و الكلمات تخنق في الحلق قبل الخروج ، و الحقوق تغتصب ، يرتدون أثواباً بيضاء للتغطية على العورات الفاضحة .

يدعون النزاهة و الحيادية في الظاهر ، و في الجوهر دجالون متنكرون برداء الساسة ، و من جيوب المستضعفين يسترزقون .



بعدما أيقن البائس الهارب الشقي أن مجتمعه الجديد صورةٌ منسوخةٌ من مجتمعه القديم .

لم يعد يروق له العيش في المذلة أكثر .

فقرر شد أحزمة حقيبته ثانيةً ، و يغامر للارتماء في أحضان أمواج البحار الهائجة .

فإما ابتلاعه غرقاً ، أو يهيم على وجهه في رحاب فضاء المجهول .