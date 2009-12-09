أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم الخزعلي - قصيدة - إنشودة النّصر


اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة - إنشودة النّصر


ابراهيم الخزعلي
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 04:27
المحور: الادب والفن
    


أنشودة النصر

مهداة الى كل الأبطال الذين حملوا السّلاح
بوجه (داعش)، الجيش العراقي البطل والحشد الشعبي المقدس والبيشمركة
والى كل العراقيين

أيّها الحامل
باليّمْنى فؤادك
وباليُسْرى العراق
وجَعَلْتَ جُرْحَكَ دَرْبَكَ
نَحْوَ العِدا...
بُؤَرُ الظلام ،
والْجَريمة والنّفاق
ألَسْتَ مَنْ قالَ اشْهدوا
لي ، عِنْدَ أهْلي والرّفاق
لا لَنْ أعودَ بِغَيْرها...
إمّا الحياة بِعِزَّةٍ وكرامَةٍ،
أو مِيتَةٍ حُلْو المَذاقْ
ألَسْتَ مَنْ أقْسَمْتَ ،
أنّكَ، بالّتي
رَمَتِ الحجاب على الوجوهِ،
أُمُّ الشهيد
فَصَرَخْتَ غَضْبانا حينها
الصّبْر لا، لا
لا يُطاق
فَوَثَبْتَ كالأسد الهَصُورِ
الرّيحُ لَكْ
قَدَمٌ وساقْ
وما خَيَّبْتَ آمال التي
أَنْتَ أَقْسَمْتَ بها
يا سيدي:
ها أَنْتَ قَدْ عُدْتَ لها،
بِهَدِيّةٍ...
الشّمْسُ باليُمْنى
وباليُسْرى العناق
وتَرَكْتَ في سوح الوغى
من الرّقابِ خَلْفَكَ
أنْهاراً دِهاق
فألْفَ مَرْحى سيدي
بِكَ والعراق
فألْفَ مَرْحى سيدي
بِكَ والعراق

الدكتور ابراهيم الخزعلي
10/07/2017
موسكو





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ابراهيم الخزعلي

إجمالي القراءات: 86,800
المقالات المنشورة: 63
- قصيدة - نشيج
- ق. ق. ج. - الهروب من والى ...
- قصيدة
- السّاعات
- قصيدة - السّاعاتُ الأولى
- قصيدة - وَصيّة
- قصيدة - ( أبناءُ المَلْحة )
- قصة قصيرة جدا - السكين
- عشرون ومضة عند منتصف الليل
- قصيدة - سلام لآذار والميلاد والشهداء
- قصة قصيرة جدّا - تَوَجُّس
- قصيدة - كافر
- قصيدة - طقوسٌ تأمُّليّةٌ عندَ بوّابة الغائب الحاضر
- شعر شعبي - حب الوطن والناس
- شعر شعبي - درب اليحبّون
- مرثية إله الخصب في الصبح الأسود
- الشياطين مجهولين في الخيال معلومين في الأفعال
- الإعلام والإجرام في قفص الإتهام
- قصيدة - مَرْثيّةُ الجُرح
- الحلف المشؤوم والهدف المعلوم

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- خطوط ومنمنمات اقليم -ما وراء النهر-
- مهرجان المسرح المصري يبدأ الخميس...عروض مميزة وحضور مجاني
- فيديو.. الممثل جمال سليمان: هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموا ...
- مصدر استقلالي: شـبــاط انــتـهـــى
- كاريكاتير
- غسان كنفاني حاضر بعد 45 عاما على الغياب
- بوتين: ترامب التلفزيون ليس هو ترامب الواقع!
- ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
- أيمن عبوشي: الكذبة التي جعلت من الرجل أسطورة
- عمان: أمسية شعرية لرولا نصراوين وامرير ماماس

المزيد.....
كتب ودراسات
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم الخزعلي - قصيدة - إنشودة النّصر