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مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلى بك


سمير عبد الرحيم اغا
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 14:54
المحور: الادب والفن
    


مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلئ !
قراءة في ديوان " ( بيدر حقلي ممتلئ بك)
سمير عبد الرحيم أغا
من تلك الأنثى
المنهوبة في قلبي
وكرياتي الحمراء محض أرامل
أيتها السنبلة !
المعجونة من قمح بلادي
بيدر حقلي ممتلئ بك ص 15
كانت هذه آخر ما قراته من لسان صديقي الشاعر مندوب العبيدي في ديوانه الثالث ( بيدر حقلي... ممتلئ بك ) الصادر من مطبعة جامعة ديالى 2015 هذه القصيدة لوحة فنية بلغت منتهى البساطة في خطوطها وألوانها لما تثيره من عميق الأحاسيس والتأملات توقف قليلا عند هذه الكلمات القليلة وهي ترمز الى صورة قادرة ان تخرج عن المألوف الشعري ... تهزني هزا عنيفا وجعلتني أقول ما بيني وبين نفسي : أنها لأروع قصيدة نظمها أما أطارها فيكان يكون بغير حدود ، فقد كان مندوبا يكتظ بالطف الانسجام والألحان بغنائه للحياة التي لا تموت وكانه عاش الحياة ويعيش بعاطفته اكثر بكثير من عاش بعقله ، كان يستدرك حتى رسالة حبيبته ألا اذا تفجرت العاطفة في كل سطر بل من كل حرف
ومن بوابة الدنيا اطل
وفي عينيك شوقي لايل
ويا الق السنابل في كل فيض
بليلي في سنا قمري يحل
رسمت هواي فوق الافق نجما
يغازل نجمة وبها يظل ص 137
ليس يكفي ان نشهد لشاعرنا بالعاطفة الفياضة بل لابد من شهادة اهم وهي انه كان صادقا منتهى الصدق في عاطفته وفي التعبير عنها ولولا ذلك لما كان جديرا ان يمتلئ بيدره شعرا ولست اشك ان صدقه مبعث الروعة في شعره مثلما كان مبعث الكثير من أوجاعه
يوشك
ان يفقد ظله
او ينسى
ان الطين حداثه
وهو الوارث
من بدء الخلق
وعصر التكوين ................... ص 107
من هذه المرثية يتفجر قلمه بحرارة الحياة فيها الشى الكثير مثلما فيه ثروة من بديع الهندسة الكلامية وتساوق الانغام الموسيقية وجعل من القصيدة وحدة متماسكة ، وان ينوع القافية في القصيدة الواحدة وان يؤثث القصيدة من أفواه الناس :
أما نحن الشعراء
فنلتقط من أفواه الناس
ما نؤثث بها القصيدة ............... ص 25
وقد اطرق موضوعات جديرة بشرف الشعر لان ( سلطة الشعر لا يمكن اغتصابها بانقلاب اصفر يخطط له ثلاثة شعراء جالسين في مقهى ؟ ) كما يقول الشاعر نزار قباني بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه من القصيدة والى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها مع ندور التصور وغرابه الموضوع وتحري دقة الوصف ، انه شعر الحياة والحقيقة والخيال جميعا ولكي يكون شعرا يجب ان يقوم على هذه الدعائم ولو أضفنا إلى تلك الدعائم رابعة لا يقوم الشعر بدونها وتلك الدعامة هي الذوق الفني هو الذي يدل الشاعر على الكنوز الشعرية في الموضوع الذي ينتقيه ، فلا يكثر الطلاء حتى يكفي القليل ولا يغالي حيث المغالاة .
يكفيني انت
وكل نساء الكون
بلا عنوان
............
سأغلق عليك نوافذي
كي
لا يتنفسك غيري
..............
أتوارى
بين سطوري
خجلا
من بخل المعنى
.................
قلبك
تربة اخرى
انمو في ظلاله الوارفة
هذه ( المنمنمات ) او القصائد القصيرة جدا من القصيدة بذات العنوان التي ضمت( 22) مقطع قصير تجلت في صور تبعث الجمال والحب وكأنها عصافير ترتحل من مكان إلى مكان وقصرها يدل على غزارة معناها وعلى الإلمام الواسع بأسرار اللغة وتعاريج علم العروض
في ديوانه الأخير( بيدر حقلي .. ممتلئ بك ) يبلغ الشاعر مندوب العبيدي مداه الشعري فقد كان اذا غنى اطرب واذا صور ابدع ، وأنت اذ تطالع ما خلفه من منظور ومنثور تنتقل معه من مشهد إلى آخر من مشاهد الحياة وقصائد مندوب العبيدي رسائل وبرقيات وسلال من الزهر وكلمات حب من جميع زوايا الشعر لو وضعت كل كلمة منها إلى جانب الأخرى لدارت حول الكون الوف المرات .
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سمير عبد الرحيم اغا

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سمير عبد الرحيم اغا - مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلى بك