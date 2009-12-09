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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سمير عبد الرحيم اغا - مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلى بك
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مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلى بك
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سمير عبد الرحيم اغا - مندوب العبيدي ... بيدر شعرك ممتلى بك