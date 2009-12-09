

ياسين لمقدم

الحوار المتمدن-العدد: 5575 - 2017 / 7 / 8 - 00:07

المحور: الادب والفن











أرضُ النزالِ بِلَوْنَيِّ النهارِ والليلْ،

نقف في نظامٍ تمزِّقُ

سكونه همهماتُ الخيلْ.



العدوُّ أمامنا بدماغٍ مشحوذة

تتأنَّى في إصدارِ القرارْ،

الجُندُ على اليمينِ

والمتطوعون عن اليسارْ

والمَلكُ على جوادهِ

المُتحفِّزِ لحمايةِ الأسرارْ.



ومِن رُخِّها تتطلع الغادَةُ

إلى الأفُقِ الذي بدا غريبًا

وبدون أي لون.



نصدُّ هجوماً

يموتُ فيهِ منَّا الكثيرْ،

تعلوا الصيحات هنا

وهنالك الزغاريدْ.



تتغير التكتيكات بعدَ

زمنٍ من التفكيرْ،

نبادر بالهجوم في غَلَسٍ

حيثُ العدو في غروره

بينَ غافٍ وسِكِّيرْ.



ندفعه إلى وضعياتٍ إجبارية

لا خيار له فيها

واعتقدنا أنه الإنتصار

ككل النهاياتْ،



ومن حيثُ لا ندري

أَخرجَ لنا الفِيَّلةُ تدكُّ

أسباب الحصارْ.



لينادي المنادي وراءنا

أنِ الشاهْ ماتْ.

تمزقنا إلى عُصَبٍ

وتُهْنا في الشتاتْ...