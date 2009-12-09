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العالم عبر نافذة القلب


سامي البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 23:38
المحور: الادب والفن
    


العالم عبر نافذة القلب

أجمل ما منحتني عزلتي
هو أني وحيد كذئب ولا ينتظر عودتي أحد
أنام حيث أصطفي من مؤخرات المدن
أو جدران مقابرها الآيلة إلى النبذ
أقتحم عزلة المؤرخين الواثقين
من كل حساباتهم
رغم أنهم يسقطوني كجندي ضال
خلف متاريس حرب خاسرة
ويختمون جبيني بإسم الحرام.

في العزلة لا يعذبك شيء سواك
وبمقدورك أن تعمل أشياء كثيرة محظورة
كأن تتعرى وتنبح كالكلاب
دون أن يحاسبك أحد على فجاجتك
كأن تغير بعض الصفحات المقدسة وطنيا
وهي لا تساوي بعرة بعير أجرب
كأن تطلق النار عشوائيا
ويسافر صوت رصاصاتك أنت، أنت وحدك،
ليجمع كلاب الصيد من حولك
ولكنك، ولعدم ثقتك في ما قيل قبل عزلتك،
تحمل شعلة الأولمب لتتفحص الوجوه
ليس حرصا على سلامة حتى حذائك
بل فقط كي لا تتكرر الأشياء السخيفة التي هربت منها
لأنها تتكرر برعونة...
مع كل صمت أحمق
لا أبرئ نفسي من الحمق، لأن ملامحي تشبه سكان المدن.

أعتزل لأكون فائضا عن الحاجة
وغريبا بما يؤهلني للنبذ
أتلقى بريدي عن طريق البحر (دائما الأشياء الصادمة تأتي عن طريق البحر)
في مراكب التوابل، رفقة أشياء النساء السرية
كثيرة هي أسرار النساء
ولهذا يطير الرجال رفقتهن
إلى حد إلتصاق ملابسهم الداخلية بجلودهم.

في العزلة ينحصر منظر الأشياء في نافذة،
تحتل مساحة بياضها سفينة راسية
وعلى العالم، كل العالم أن ينزل منها،
بإستثناء الحالمين بمداعبة شعر النساء السري
والموافقات، من النساء، على ذلك التمشيط بممانعة تحفظ لهن كرامتهن.... وعندها لن ينزل أحد
وستبقى في حدود عزلتك الساخنة.





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سامي البدري

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