

جاسم نعمة مصاول

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 20:01

المحور: الادب والفن









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سفينَتي عطشى للبحرِ

أنتِ وردةٌ

تلامِسُ وجهَكِ الريحُ

وندى الصبحِ

وقصائدُ الشعراءِ

وأحلامُ مَنْ يناجي القمرَ

أطردُ عن عينيكِ

غيومَ الحزنِ

وأشجانَ المساء ...

هديرُ البحرِ

يهاجمُ نوافذي

مع ثلوجِ الشتاءِ

لكنَّ روحَكِ تغفوُ

في فُسحةِ العينِ

لتنشُرَ السلامَ

وتُحَصِنَّ حدائقَ الكرومِ ...

أنتِ اسطورةٌ

تطلُّ على الفجرِ

وضُحى الطيورْ

تسيرُ امواجُكِ

بين أجفاني

ونيراني

وأعمدةِ الضياءِ

ستموتُ أحزاني

بابتسامةِ شفتيكِ

وضحكةِ الريحِ بين الشجر ...

أحملُ روحاً مجهولةً

تُحلِقُ بي الى جُزرٍ

لَمْ احلمَ بها

عالمي هو قاربٌ صغيرٌ

يمخرُ في رياحٍ

وعواصفٍ

تأبى أن تحمُلَ أمطاري

* * *

سَكَتَ الصمتُ

سفينتي عَطشى للبحرِ

خوفي أصبحَ جنوناً

تغتالهُ الريحُ بسكاكينِ

الغضبِ....

* * *

تفرحُ نسماتي

عندما تُقَبِلُّ وجنةَ الصُبحِ

وتَتسربُ الى أسرارِ النجمِ

تُفَتِشُ أحلامي

تخلعُ عني النومَ

تجدُكِ في ذاكرتي

جناحَ فراشةٍ

وصحوةْ،،،،،،،،،،،،



(جاسم نعمة مصاول/ مونتريال ـــ كندا)