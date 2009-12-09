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تنهدات يومية


احمد ابو ماجن
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:49
المحور: الادب والفن
    


(تنهدات يومية)


عِندما رأيتُكِ
كنتُ لا أدركُ ماهو الحُبّ
سَألتُ جَدتي عنهُ وَقالتْ :
الحُبُّ
مَصيدةُ فِئران
في طَريق المُراهقة...

______________________

كلُّما يُقطرُ اللَّيلُ ظلامَهُ
أعضُّ على قطعةِ قِماشٍ
وَبينَ جدرانِ المَنزل
أمارسُ الذِّهابَ وَالإياب
كأرجوحةٍ في مَهبِ الرِّيح
أخبرَني أبي إنها عَادتي مُنذُ الطُّفولة
وَلمْ أكنْ أعلمُ أنَّ أمي
كانتْ تُمارسُ هَذا الفعل
عِندما تَكونُ رَهينةً 
بَينَ مطرقةِ الحَمل
وَسندانِ الجُوع !! 

_____________________

تَكتَكةُ السَّاعة
مَطارقٌ في رَأسي
مِسكينةٌ حجرَتي
خَاويةٌ من ربعِ قرنٍ 
تُحاولُ إغلاقَ مَسامعِها
نِكايةً بِصوتٍ الفراغ
بِمحاولةٍ فاشلةٍ 
كمحاولةِ تَرميمِ صَدري
من كَدَمَاتِ ضِيقِ التَّنفسِ
وَأنتِ تَرحلين....

______________________

كأيِّ فَردٍ في هَذا العَالم
كانَ من حَقِّي أن أمجِّدَ الاطمئنان
بَعدَ أن :
أقومَ
          وَأقعَ
                   وَأقومَ
وَلأنني عَربيٌ أصبحتُ بِلا ظلٍ
أُباغتُ شَوارعَ الحَيرةِ بِالتَّلفتِ
قبل أن :
أقومَ
      وَأقعَ
             وَأقعَ
                    وَأقعَ
                            وَأقــ 

_________________________


كانَ ليّ أملٌ صَغيرٌ
يُباغتُني فَيخرجُ الى الشَّارع
وَلأنَّ شَارعَنا
بَينَ حينٍ وَآخر
تَجتاحُهُ الحُرمةُ الشَّرعية
امتلأ أملي بِالكثيرِ من الكَدَمَات
حتَّى أُثخنَ بِجراحٍ عَميقةٍ
إلا اليومُ ...
كادَ يَتبعُ غوايةَ المَوت
بَعدما رَأيتُ جَاري السِّكير
وَهو يَجلدُ ابنتهُ الصَّغيرة
بِسلاسلٍ أشبهُ بِسلاسلِ الأراجيح
التي تَمنتْ أنْ تَلهوَ بِهن
صَباحَ العِيد....

_______________________

لو كنتُ سنياً
لَما تمالكَني بَعدَكِ
جَيشٌ من سيوفِ الطَّعن
وَلو كنتِ شيعيةً مابَكِيتِ عليَّ
لَكننا على أيةِ حالٍ
نُمددُ أرجلَنا في وَطنٍ
لايُبالي لِسعادةِ العَاشقين
وَلايَحزنُ لِحزنِ شَبابهِ الضَّائع
وَلأننا لَسنا مُتفردينَ بِالرَّفضِ
بِقدرٍ ما أنَّ الرَّفضَ مُتفردٌ بنا 

__________________________

سَأمسحُ حَباتِ التَّعرق
مِن على وجهِ العِبارات
وَاتخذُ من أقلامي المَرصوفة
سنداً لإعوجاجِ تَلعثمِي
قَبلَ أن اُداهمكِ بِمشاعرِي
وَأنتِ تضحكين... 

__________________________

لَطالمَا كانَ البُعدُ
الذي لَم تَشرعْ سُفنُهُ بَيننا
يَقفُ عندَ حوافِ علاقتِنا الهَادئة
كـ كلبٍ لاهثٍ بِالكَراهةِ
يَرقبُ منّا حركةً ما 
لِينهشَ أجسادَنا المُتعشِّقةَ بِالوداد
لا أعلمُ كيفَ قَطَّعَنا كـ فُتاتِ خُبزٍ
وَنَحنُ لَم نَنبسْ بِبنتِ شَفةٍ !! 

___________________________

النِّهايةُ
ماكانتْ إلا بدايةً
لذلِكَ التَعقيدُ العَشوائي
الذي رَافقَني مُنذُ الوهلة الأولى
كـ حُبلى حَائرةٍ
تَحملُ جَنيناً ميتاً
وَتَترقبُ الإعجازَ أن يَأتيَها بــ( حَل ) !!

_____________________________


أخشى ذَلكَ الظلُّ الطَّويل
الذي يُهيمنُ على جَسدي مِن الخلف
خشيةَ أمٍ مُولعةٍ بِوحيدِها
ولاتُريدُ الإستسلامَ أمامَ فكرةِ موتِهِ

______________________________

ثَمةَ أصداءٌ خَرِبةٌ
تَعودُ من عالمِ الأمس
على هيأةِ رَصَاصَاتٍ
لِتَسكنَ صَدرَ الحَاضرِ 
ما وَجدتُ الأنَ سِوى التَّبسُّمِ
وَاقٍ مؤقتٍ
يَفي بِبعضِ الغَرض ..





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احمد ابو ماجن

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