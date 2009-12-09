

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 20:49

المحور: الادب والفن









(تنهدات يومية)





عِندما رأيتُكِ

كنتُ لا أدركُ ماهو الحُبّ

سَألتُ جَدتي عنهُ وَقالتْ :

الحُبُّ

مَصيدةُ فِئران

في طَريق المُراهقة...



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كلُّما يُقطرُ اللَّيلُ ظلامَهُ

أعضُّ على قطعةِ قِماشٍ

وَبينَ جدرانِ المَنزل

أمارسُ الذِّهابَ وَالإياب

كأرجوحةٍ في مَهبِ الرِّيح

أخبرَني أبي إنها عَادتي مُنذُ الطُّفولة

وَلمْ أكنْ أعلمُ أنَّ أمي

كانتْ تُمارسُ هَذا الفعل

عِندما تَكونُ رَهينةً

بَينَ مطرقةِ الحَمل

وَسندانِ الجُوع !!



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تَكتَكةُ السَّاعة

مَطارقٌ في رَأسي

مِسكينةٌ حجرَتي

خَاويةٌ من ربعِ قرنٍ

تُحاولُ إغلاقَ مَسامعِها

نِكايةً بِصوتٍ الفراغ

بِمحاولةٍ فاشلةٍ

كمحاولةِ تَرميمِ صَدري

من كَدَمَاتِ ضِيقِ التَّنفسِ

وَأنتِ تَرحلين....



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كأيِّ فَردٍ في هَذا العَالم

كانَ من حَقِّي أن أمجِّدَ الاطمئنان

بَعدَ أن :

أقومَ

وَأقعَ

وَأقومَ

وَلأنني عَربيٌ أصبحتُ بِلا ظلٍ

أُباغتُ شَوارعَ الحَيرةِ بِالتَّلفتِ

قبل أن :

أقومَ

وَأقعَ

وَأقعَ

وَأقعَ

وَأقــ



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كانَ ليّ أملٌ صَغيرٌ

يُباغتُني فَيخرجُ الى الشَّارع

وَلأنَّ شَارعَنا

بَينَ حينٍ وَآخر

تَجتاحُهُ الحُرمةُ الشَّرعية

امتلأ أملي بِالكثيرِ من الكَدَمَات

حتَّى أُثخنَ بِجراحٍ عَميقةٍ

إلا اليومُ ...

كادَ يَتبعُ غوايةَ المَوت

بَعدما رَأيتُ جَاري السِّكير

وَهو يَجلدُ ابنتهُ الصَّغيرة

بِسلاسلٍ أشبهُ بِسلاسلِ الأراجيح

التي تَمنتْ أنْ تَلهوَ بِهن

صَباحَ العِيد....



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لو كنتُ سنياً

لَما تمالكَني بَعدَكِ

جَيشٌ من سيوفِ الطَّعن

وَلو كنتِ شيعيةً مابَكِيتِ عليَّ

لَكننا على أيةِ حالٍ

نُمددُ أرجلَنا في وَطنٍ

لايُبالي لِسعادةِ العَاشقين

وَلايَحزنُ لِحزنِ شَبابهِ الضَّائع

وَلأننا لَسنا مُتفردينَ بِالرَّفضِ

بِقدرٍ ما أنَّ الرَّفضَ مُتفردٌ بنا



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سَأمسحُ حَباتِ التَّعرق

مِن على وجهِ العِبارات

وَاتخذُ من أقلامي المَرصوفة

سنداً لإعوجاجِ تَلعثمِي

قَبلَ أن اُداهمكِ بِمشاعرِي

وَأنتِ تضحكين...



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لَطالمَا كانَ البُعدُ

الذي لَم تَشرعْ سُفنُهُ بَيننا

يَقفُ عندَ حوافِ علاقتِنا الهَادئة

كـ كلبٍ لاهثٍ بِالكَراهةِ

يَرقبُ منّا حركةً ما

لِينهشَ أجسادَنا المُتعشِّقةَ بِالوداد

لا أعلمُ كيفَ قَطَّعَنا كـ فُتاتِ خُبزٍ

وَنَحنُ لَم نَنبسْ بِبنتِ شَفةٍ !!



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النِّهايةُ

ماكانتْ إلا بدايةً

لذلِكَ التَعقيدُ العَشوائي

الذي رَافقَني مُنذُ الوهلة الأولى

كـ حُبلى حَائرةٍ

تَحملُ جَنيناً ميتاً

وَتَترقبُ الإعجازَ أن يَأتيَها بــ( حَل ) !!



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أخشى ذَلكَ الظلُّ الطَّويل

الذي يُهيمنُ على جَسدي مِن الخلف

خشيةَ أمٍ مُولعةٍ بِوحيدِها

ولاتُريدُ الإستسلامَ أمامَ فكرةِ موتِهِ



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ثَمةَ أصداءٌ خَرِبةٌ

تَعودُ من عالمِ الأمس

على هيأةِ رَصَاصَاتٍ

لِتَسكنَ صَدرَ الحَاضرِ

ما وَجدتُ الأنَ سِوى التَّبسُّمِ

وَاقٍ مؤقتٍ

يَفي بِبعضِ الغَرض ..