

سامي البدري

الحوار المتمدن-العدد: 5565 - 2017 / 6 / 28 - 16:19

المحور: الادب والفن









أنا وهندي أحمر كحجرين ثابتين



في الصباح لا يذهب الجميع إلى البحر



ثمة من يتخلفون لقضاء شؤونهم



أنا كالقطط الهرمة، لا شأن لي ولا شؤون،



ككل المبعدين عن جلودهم،



أضغط على زر التشغيل، الذي يضغط عليه الجميع،



وأبدأ... لأكرر أشيائي.



لا أذهب إلى البحر لأحلم بمصادفة حورية ناعمة



أذهب لأقابل ما يتساقط من عيون الآخرين...



كمقابلة هندي أحمر، رغم أن الموج لا يجرف الهنود



الهنود الحمر، ولشدة زهدهم بأحلام الرجل الأبيض،



لا يقتنون المسدسات ولا يسافرون..



يفضلون البكاء الصامت على كل هذا.



لي صديقة من الأمريكان الجدد،



صديقة خجولة من ذاكرتها، تقول:



الهنود الحمر يبكون بدموع سقراطية.



أنا لا أختلف معها، لأني لا أختلف مع أحد على شيء



أنا أنتظر هندي أحمر ومعه مزماره لأحدثه عن مقتل



صديقي بأحد مسدسات الأمريكان الجدد.



كان صديقي يعبر الشارع، في طريقه إلى مدخل



المسرح الوطني فقط...



وكان ككل الهنود الحمر، لا يقتني المسدسات



كان عازف كمان في المسرح الوطني فقط.



عندما ألتقي الهندي سأصغي لدموعه السقراطية



سأنصت لمزماره...



ولو لم يكن ليل بغداد يعج بنباح الكلاب البيضاء الآن،



لمررت به من أمام المسرح الوطني..



أتوقع أنه سيهز رأسه وهو يرى



أنثى كلابهم تلد جراءها في حقيبة كمان صديقي.



الهنود الحمر صاروا مثلنا...



يفهمون لغة الرجل الأبيض... وبصبر صامت.