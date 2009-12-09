

نورة طاع الله

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 22:10

المحور: الادب والفن









قراري

لقد وافقت عليك وهذا قراري

وقراري جاء بعد اختياري

واختياري كان بعد طول انتظاري

ويا ليت اختياري لك يطول مدة استمراري

تمر الساعات وتمضي الأيام

وفيها تتبين ليالي الأحلام

حلم بامتلاك قلب وحب وأمان

وعيش بدون انقطاع وباطمئنان

ليتك تفهم قيمة معاني هذا الكلام

ففهمك يدركك بوجودك لفتاة الأحلام

عد لأدراجك نحو ما مر عليك من زمان

وتذكر هل منحت بقيمة فتاة من أيها مكان

ترى استفهام أمنيات رسمت لك

وثيقة ضمان وامتنان مني لك

وهذا على غرار جميع الأجناس

أمنة تقدير منك بكل عظمة ورقة وإحساس.



بقلم : نورة طاع الله