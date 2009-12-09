

نورة طاع الله

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25

المحور: الادب والفن









استفهام أمنيات

ليت ترسم لوجهي البسمة

وتبقيها سنينا طوال

تمنح لنفسي وقلبي الأمل

بعد أن بصمت بأصبعي الاستحال

تمحي أثار الخوف والألم

التي جعلتني أقفل أبواب قلبي

تمد لي يديك بأصبعها العشر

فأعبر دون تعثر أو عسر

أنا لا أطلب ما هو بالمستحيل

سوى حبل يربط قلبين ولو بالقليل

تفهم قلب يفتقده الملايين

بشهادة منك تلون القلب الحزين

قد تستغرب لهذا الاهتمام

فالأغرب لقلب يعيش بلا غرام

ليس العيب في أنك تحب

فالعيب في أنك تدفن القلب

فهل لك أن تضمني بين ذراعيك

وتنسيني الخوف بنظرة من عينيك

خوفا من أن لا تفهم طبعي

وتكون وسيلة تستغل فيها طسبتي وحسني

أنا لا أجيد اللعب مع النار

فلعبتي أساسها الطمأنينة والاستمرار

فما أجمل العيش مع الحبيب

فهل للحبيب أن ينوي النصيب



بقلم: نورة طاع الله