أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - منتصر الحسناوي - هل نحن مورد بشري ؟


اخر الافلام











المزيد.....

هل نحن مورد بشري ؟


منتصر الحسناوي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:21
المحور: كتابات ساخرة
    


موارد بشرية !
كنا ولا نزال نسمع إننا نمتلك العدة البشرية و الذكاء المفرط الذي تفوقنا به على غيرنا تفاخراً ...
نعم لما لا ونحن أرض الحضارات والمجد والعلا ...
لكن هل نحن مورد ؟!
من حقنا أن نتحقق من كلمة "مورد " فهي تعني المصدر أو المنبع وتارة يراد بها ما تَهُبنا الارض من خامات طبيعية و مياه واخرى نعني بها موارد الافكار والخدمات التي ينتجها البشر لتنمية وتطوير مجالات الحياة الخاصة بهم وهو ما يدعى المورد البشري أو رأس المال البشري ....
اذ يعد في عصرنا من أهم الموارد التي تعتمدها الدول لتطوير قابلياتها الانتاجية والاقتصادية ، ولاسيما مع التطور التكنلوجي وتنوع تقناته التي تداخلت في جميع مفاصل الحياة ...
لذا نجد ان هناك العديد من الدول التي تفتقر الى الموارد الطبيعية لكنها استطاعت ان تنمي وتطور القابليات البشرية لتكون مورداً انتاجيا ً يعتمد عليه اقتصادها الوطني من خلال تنمية العقل البشري وتحديد مساراته بالاتجاه الصحيح لدرجة ان الافراد فيها أصبحوا هم من يُقوم بلدانهم بالمشاريع الذكية والاستثمار الأمثل للافكار ولا مجال للمقارنه بين المورد البشري والطبيعي فرغم ان احدهما مكمل للأخر نجد ان الأول هو الاعلى قيمة واعتباراً والدول المتقدمة التي تستحوذ وتسيطر على العالم اقتصادياً وسياسياً ليست بالضرورة هي الاغنى في الموارد الطبيعية بل كثير منها يفتقر لها اساساً ...
واذا ما رجعنا الى مواردنا البشرية ماذا نجد
ما نسبة ما صنعناه لانفسنا مما نلبس ونأكل و نستعمل في حياتنا اليومية ؟
اين علماؤنا وهل هم منتجون ام مستهلكون ؟!
هل البحوث التي تنتجها الجامعات لأجل إنتاج يطور لشئ ما أم لاجل الترقية العلمية او لملأ رفوف المكتبات المتربة !؟
هل الموظف بإختلاف موقعه يعمل ليطور أم ليستلم راتب فقط ؟!
وهل السياسي يطور الوطن ام يتطور على حساب الوطن ؟!
لنشكر ونقبل الأرض التي تحملنا وتتحمل أعبائنا فمنها خُلقنا ومنها مُوردنا وجميع النعم التي ننعم بها من خيراتها دون فضل منا لها ... عسى أن نكون يوماً مورداً لا عدداً ....
لنسدد دينها الذي علينا قبل أن نسدده بأجسادنا الرخيصه ...







رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
منتصر الحسناوي

إجمالي القراءات: 39,837
المقالات المنشورة: 16
- -مجلس ادارة الشامية ابان الاحتلال البريطاني للعراق -
- اصحاب الجواز الدبلوماسي في مملكة النحل
- النحال العراقي بين المطرقة و السندان
- الشيخ لفته آل شمخي
- لوكال زاكيزي ... محتاجيك يا حْبيِب
- الاعلام .... والعسل
- أمير النحل
- تربية نحل العسل في العراق القديم
- تأملات العيد في عين مريسة
- اطلبوا العلم من المهد الى اللحد
- العدل في مملكة النحل لمن يعتبر
- تسونامي التطرف
- تقنات حضارية ... بروس الزواج
- ستراتيجيات - نعوم - ... على ارضنا
- هل سيغير الجيش العراقي اللعبة ؟

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ماكرون: سأتصدى للانقسامات في فرنسا
- الإيليزي يفتح أبوابه لاستقبال أصغر رئيس في تاريخ فرنسا
- فرنسا تقاوم الشعبوية.. وتختار ماكرون رئيسا
- رشيدة القدميري: قصيدة النثر في المغرب متأثرة بالأدب الفرنسي ...
- معرض فني بالدوحة يبرز جمال الخط الإسلامي
- بواب بسيط يوثق تاريخ البرلمان المغربي وأسراره
- هاغار بيترز: بابلو نيرودا كان منافقاً وغريباً
- جامعة القرويين.. معبر ابن خلدون وآخرين
- بالصور: فرنسيو البيضاء يصوتون بكثافة
- فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - منتصر الحسناوي - هل نحن مورد بشري ؟