

حميد علي المزوغي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 06:45

المحور: الادب والفن









لا تنسى انك شاعرها

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لا تنسى أنك شاعرها،

و لا تتردد في ضياعك ..

لا تحدث الغرباء ..

لا تجالس حاكما ،

و لا تتحاشى سرها.

لا تتردد في الذهاب إليها

تأمل موكبها ،

و تفاصيل خيمتها ..

ثم اجعل من مرورها سنديانة و حجرا اسودا

و خيانة.

تمهل في استقطاب عقيرتها..

عشيرتها ،

أكتب لها بحبر كرملك المتبقي

رسالة و لا ترسلها

و إن أرسلتها،

أوصي ساعي البريد بها خيرا

ترقب ردها المتشاؤل.

قلب دفاترك القديمة

و استحضر قبلاتها ..

دمها المهدور في شهداؤها،

و كلمات جاراتها

استحضر قلم المنفيين و جوعهم

و لا تنسى اسراب الخونة

ثم أرسل في طلبها ..

بعمق غضبك دفعة واحدة

و لا تتردد في جلب بقايا موسيقي بوهيمي

و رسام جدران سكران

و أثث بوقع قدومها قصيدتك الأخيرة

قبل أن تنام و تنسى بأنك شاعرها.

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تونس في 5 ماي 2017