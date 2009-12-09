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متابعه دور المسيحيين المتجاوزين عليها في الموصل


سمير اسطيفو شابا شبلا
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 01:24
المحور: حقوق الانسان
    


متابعة دور المسيحيين المتجاوزين عليها في الموصل
هام جدا جدا
بيان صادر من شبكة ومحكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
تابعنا باهتمام بالغ عمل لجنة متابعة دور المسيحيين المتجاوزين عليها في مدينة الموصل، حيث بدأت أعمالها صباح يوم الخميس المصادف 04/05/2017برئاسة الدكتور دريد حكمت زوما (تفاصيل العمل أدناه)
إن كلمة شكر وتقدير قليلة بحق رئيس اللجنة واعضائها الكرام لما هي مهمة صعبة في ظروف أصعب على اللجنة المذكورة في وضع امني مستقر! فكيف إن كنا نعيش في وضع أمني لا يحسد عليه؟ نقول إنه وضع مأساوي بامتياز
لذا قررت رئاسة ICRM & CHROME التالي
1- منح رئيس اللجنة وسام خاص بالسلام العالمي واخر كسفير للنوايا الحسنة مع شكر وتقدير يقدم له في مؤتمرنا العام القادم في 14/09/2017
2- منح جميع أعضاء اللجنة الكرام باج خاص بالسلام العالمي وحقوق الانسان
3- نطلب تخصيص مخصصات خاصة لجميع أعضاء اللجنة، ويعتبر هذا طلب ورجاء لمن يهمه الأمر
4- نقترح تشكيل لجان مماثلة في بغداد والمحافظات التي تم التجاوز فيها على دور ومحلات وأملاك المسيحيين
5- تشكيل لجنة عليا على مستوى العراق تتضمن في عضويتها رؤساء لجان المحافظات على أن تشمل جميع المكونات الاخرى ايضا! في حالة نجاح تام للجنة متابعة دور وأملاك المسيحيين في الموصل وشموله بلداتنا وقرانا في سهل نينوى ايضا
نعتبر ذلك ليس انتصارا لما تم طرحه سابقا لحقوق الانسان وخاصة حقوق المكونات الاصيلة والاصلية فقط وإنما هو انتصار للحق والخير ومن تزاوجهم بلد الامان

رئاسة
CHROME&ICRIM
06/05/2017
ملاحظة: نهيب بجميع المتضررين والذين تم الاستيلاء على دورهم وأراضيهم وممتلكاتهم في كافة انحاء العراق تقديم طلباتهم اليوم قبل الغد الى رئيس لجنة "الموصل" وبدوره سيتم فرزها حسب العائدية! شكرا للجميع

بدأت صباح يوم الخميس المصادف 4/ 5 / 2017 لجنة متابعة دور المسيحيين المتجاوز عليها في مدينة الموصل أعمالها بعقد اجتماع برئاسته (الدكتور دريد حكمت زوما) وحضور أعضاء اللجنة كل من الأب رائد عادل فتوحي والعميد فارس عبد الاحد ممثل قيادة شرطة نينوى والعقيد محمد جازان محمد ممثل قيادة عمليات نينوى والرائد عمر تركي الشمري ممثل أمن واستخبارات نينوى واللجنة قد تشكلت بموجب الامر الاداري المرقم 1321 والصادر من محافظة نينوى
حيث تم عقد أول اجتماع للجنة في مقر عمليات نينوى في حي الملايين في الموصل وتم في الاجتماع وضع الضوابط والخطط التي ستنفذ بحق المتجاوزين على الدور حيث تم استقبال العشرات من الشكاوى بهذا الخصوص ثم بعدها بدأت اللجنة بعملها الميداني بزيارة ثلاثة أحياء وهي الأندلس والمجموعة والمهندسين وتم زيارة عدد من الدور المتجاوز عليها وتم أخذ تعهد خطي من المتجاوزين وإعطائهم فرصة لمدة عشرة أيام لتسوية وضعهم مع أصحاب الدور الأصليين أو المغادرة بعد هذه الفترة وسيتم اعادة جميع الدور لأصحابها الشرعيين بالنسبة للذين لا يرغبون أن يسكن أي شخص في دورهم وستستمر اللجنة بمهامها واستقبال الشكاوي على الإيميل أدناه والاتصال على هاتفي وكذلك مراجعة الأب رائد عادل فتوحي في مجمع اشتي 2 للنازحين في عينكاوا لعرض الشكوى
هاتف د. دريد حكمت زوما 07701635053
هاتف ابونا رائد عادل 07503544955
والايميل هو
duraid_tobiya@yahoo.com





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سمير اسطيفو شابا شبلا

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الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - سمير اسطيفو شابا شبلا - متابعه دور المسيحيين المتجاوزين عليها في الموصل