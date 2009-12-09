

رشيد الفهد

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 00:53

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









ضربت قوات من الجيش طوقا امنيا حول قصر البهجة للملك (آشور ناصربال 883 - 859 ق.م ) في سهل نينوى فيما باشرت قطعات أخرى بإقامة نقاط تفتيش مكثفة على الطرق المؤدية إلى القصر من اجل الحفاظ على سلامة آلاف المدعوين لحضور وليمة طعام كبرى كانت ضمن مراسم افتتاح القصر .

الوليمة التي دخلت في موسوعة الأرقام القياسية باعتبارها اكبر مأدبة في التاريخ دامت عشرة أيام هزت العالم تكفي لإشباع أكثر من 70000 رجل وامرأة وهي الحصيلة غير النهائية لعدد المدعوين لها .

مصادر الوليمة كانت من القرابين المقدمة للمعابد وشحنات المحاصيل و المواد الغذائية القادمة من المحافظات الغربية التابعة للعراق أهمها محافظة (لبنان).

النيران أسفل مواقد الطعام ظلت تشتعل على مدار الساعة ورائحة الثوم القوية المنبعثة من المكان يشمها القاصي والداني .

الآشوريون ثوميون شأنهم في هذا شأن أقرانهم في وسط وجنوب البلاد استنادا إلى الوثائق الطينية المكتشفة..حتى أني كتبت حديثا شريفا قلت فيه :(ما اجتمع عراقي أصلي مع الزاد إلا وكان الثوم ثالثهما ) .

المأدبة التي امتدت مسافة أميال كانت تحوي على 14,000 رأس غنم من عائدات الآلة عشتار و200 عجل من عائدات الآلة عشتار و 1000 خروف و 1000 غزال و 1000 بطة و 1000 إوزة برية و 1000 طائر غاريبو و 10,000 حمامة و 10,000 حمامة برية و 10,000 طائر صغير و 10,000 سمكة و 10,000 بيضة و 10,000 رغيف خبز و 10,000وعاء من البيرة و 10,000 جراب من الخمر و 10,000 حاوية من الحبوب والسمسم و 1000 صندوق من الخضروات و 300 حاوية من الزيت و 300 حاوية من نقيع الشعير و100 حاوية من القديموس و 100 سلة رمان و 100 سلة عنب و 100 حاوية من الفستق و 100 حاوية من البصل و 100 حاوية من الثوم 100 حاوية من العسل و 100 حاوية من الخردل و 100 حاوية من الحليب و 100 حاوية من الجبن و 100 حاوية من التفاح و 300 سلة من الخضروات المتنوعة و2000 ثور محشي.

ثور محشي ! واو

بتصرف / مقدمة علي الشوك (المطبخ الرافيديني ) لكتاب (جان بوتيرو) اقدم مطبخ في العالم