أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - رشيد الفهد - عشرة أيام هزت العالم


اخر الافلام











المزيد.....

عشرة أيام هزت العالم


رشيد الفهد
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 00:53
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


ضربت قوات من الجيش طوقا امنيا حول قصر البهجة للملك (آشور ناصربال 883 - 859 ق.م ) في سهل نينوى فيما باشرت قطعات أخرى بإقامة نقاط تفتيش مكثفة على الطرق المؤدية إلى القصر من اجل الحفاظ على سلامة آلاف المدعوين لحضور وليمة طعام كبرى كانت ضمن مراسم افتتاح القصر .
الوليمة التي دخلت في موسوعة الأرقام القياسية باعتبارها اكبر مأدبة في التاريخ دامت عشرة أيام هزت العالم تكفي لإشباع أكثر من 70000 رجل وامرأة وهي الحصيلة غير النهائية لعدد المدعوين لها .
مصادر الوليمة كانت من القرابين المقدمة للمعابد وشحنات المحاصيل و المواد الغذائية القادمة من المحافظات الغربية التابعة للعراق أهمها محافظة (لبنان).
النيران أسفل مواقد الطعام ظلت تشتعل على مدار الساعة ورائحة الثوم القوية المنبعثة من المكان يشمها القاصي والداني .
الآشوريون ثوميون شأنهم في هذا شأن أقرانهم في وسط وجنوب البلاد استنادا إلى الوثائق الطينية المكتشفة..حتى أني كتبت حديثا شريفا قلت فيه :(ما اجتمع عراقي أصلي مع الزاد إلا وكان الثوم ثالثهما ) .
المأدبة التي امتدت مسافة أميال كانت تحوي على 14,000 رأس غنم من عائدات الآلة عشتار و200 عجل من عائدات الآلة عشتار و 1000 خروف و 1000 غزال و 1000 بطة و 1000 إوزة برية و 1000 طائر غاريبو و 10,000 حمامة و 10,000 حمامة برية و 10,000 طائر صغير و 10,000 سمكة و 10,000 بيضة و 10,000 رغيف خبز و 10,000وعاء من البيرة و 10,000 جراب من الخمر و 10,000 حاوية من الحبوب والسمسم و 1000 صندوق من الخضروات و 300 حاوية من الزيت و 300 حاوية من نقيع الشعير و100 حاوية من القديموس و 100 سلة رمان و 100 سلة عنب و 100 حاوية من الفستق و 100 حاوية من البصل و 100 حاوية من الثوم 100 حاوية من العسل و 100 حاوية من الخردل و 100 حاوية من الحليب و 100 حاوية من الجبن و 100 حاوية من التفاح و 300 سلة من الخضروات المتنوعة و2000 ثور محشي.
ثور محشي ! واو
بتصرف / مقدمة علي الشوك (المطبخ الرافيديني ) لكتاب (جان بوتيرو) اقدم مطبخ في العالم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رشيد الفهد

إجمالي القراءات: 81,248
المقالات المنشورة: 37
- العراق بين شيخين : الشيخ محشي والشيخ مهدي
- من سومر إلى الشعب العراقي مع التحية
- العبادي انقلابي هادئ
- أين كنا وأين أصبحنا اليوم
- حالنا على حاله
- معذرةً هبل
- تراب الوطن
- في بيتنا قمقم
- الشغيلة بين الماضي والحاضر
- العراق بعد الانتخابات القادمة
- من أغرب القوائم ألانتخابية
- عبود أبو العرموط
- عباس المنغولي
- أمينة الحفافه
- أنا عميل
- حانة أم معتوك
- شعبنا يبكي شعبنا يضحك
- المصالحة مع المثقفين
- ألأغنية ألاولى...كانت هنا
- شيء من الحاضر

المزيد.....


أخبار عامة
- حملة ماكرون تتعرض لقرصنة إلكترونية
- الفيفا يرفع عقوبة الايقاف عن ليونيل ميسي
- مسنون بذهن متوقد.. كيف تبدو أدمغتهم؟
- ترقب في صحف عربية حيال جهود ترامب لحل القضية الفلسطينية
- وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال
- انتخابات الجزائر.. الموالاة تسيطر والمعارضة تندد بالتزوير
- احتجاجات تطالب باستقلال القضاء بقضية حاكم جاكرتا
- سبوتنيك تعتذر بعد خبر كاذب يتهم الجزيرة بالفبركة
- خروق بحماة ودرعا بعد سريان اتفاق خفض التصعيد
- البنتاغون: ماتيس أمر بمراجعة منظومة الصواريخ الباليستية

المزيد.....
كتب ودراسات
- الصحافة الايديولوجية في العراق (قراءة في صحيفة صوت الطليعة ا ... / سلمان رشيد محمد الهلالي
- من تاريخية المؤسسة الأمنية في العراق الملكي **: (1-6) / عقيل الناصري
- الظاهرة الانسانية والمنهج التجريبي / محمد النحيلي
- تاريخ الصحافة في الناصرية : ( قراءة في صحيفة صوت الجماهير ) / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الممارسة وحل التوترات فى فكر ماركس - جورج لارين - مقتطف / سعيد العليمى
- مملكة ميسان يتذكرها التأريخ / عضيد جواد الخميسي
- تاريخ الحزب البلشفي / الحزب الشيوعي السوفيتي - البلشفي
- في فرضية التطور: مزيد من الشرح / محمد عادل زكي
- الحرس القومي و دورە-;- الدموي في العراق- جرائم اول ميل ... / فايز الخفاجي
- نظرة مكثفة إلى : تاريخية الضباط الأحرار في العراق : (1-4) / عقيل الناصري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,275
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - رشيد الفهد - عشرة أيام هزت العالم