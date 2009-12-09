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تمردي يا غايا 1


عبد الله عنتار
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:51
المحور: الادب والفن
    



بين الضباب الحالك
الذي يخترق الأعشاب
في صباح يعمه الإطباق
ونباح الكلاب
جلست غايا
تنهمر بالدموع والأحزان
وشمس تخترق الجبال
والزهور ترتعش
مغتبطة في عز آذار
****
كرزاز 2 يا وطني البعيد
يا صخور الوادي
يا حلمي الوليد
أيتها المياه المدرارة
انهمري
وانسكبي
وبث الحياة
على القلوب اليائسة
****
كرزاز يا غايا
يا وطن الزهور
يا بشر الموتى
يا عقول الثكلى
هلمي يا أرضي
وضميني بالقبل
لاغني أناشيد
الحيارى
و أبشر بوطن جديد
يغني للمقهورين
للحزانى
****
هلمي يا زهور
هلموا يا شباب
غدا سينقشع
الكوسموس3 في حضن الكاوس 4
غدا سنعانقك بالأحضان
غدا
--------------------------------------------------------------------------
1كلمة يونانية تحيل على الأرض
2 يخاطب الشاعر جذوره الأصلية محاولا استنهاض هممها
3 كلمة يونانية تعني الخواء، لكن الشاعر يقصد بها حالة الفوضى والتسيب والفساد والعماء الذي يسود ذهنية المسؤولين والساكنة.
4 كلمة يونانية تعني النظام ولكن الشاعر يقصد بها الحصافة والتعقل .
ع ع / بنسليمان 5 مارس 2017 / المغرب.





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عبد الله عنتار

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