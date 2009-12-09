

عبد الله عنتار

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 22:51

المحور: الادب والفن











بين الضباب الحالك

الذي يخترق الأعشاب

في صباح يعمه الإطباق

ونباح الكلاب

جلست غايا

تنهمر بالدموع والأحزان

وشمس تخترق الجبال

والزهور ترتعش

مغتبطة في عز آذار

****

كرزاز 2 يا وطني البعيد

يا صخور الوادي

يا حلمي الوليد

أيتها المياه المدرارة

انهمري

وانسكبي

وبث الحياة

على القلوب اليائسة

****

كرزاز يا غايا

يا وطن الزهور

يا بشر الموتى

يا عقول الثكلى

هلمي يا أرضي

وضميني بالقبل

لاغني أناشيد

الحيارى

و أبشر بوطن جديد

يغني للمقهورين

للحزانى

****

هلمي يا زهور

هلموا يا شباب

غدا سينقشع

الكوسموس3 في حضن الكاوس 4

غدا سنعانقك بالأحضان

غدا

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1كلمة يونانية تحيل على الأرض

2 يخاطب الشاعر جذوره الأصلية محاولا استنهاض هممها

3 كلمة يونانية تعني الخواء، لكن الشاعر يقصد بها حالة الفوضى والتسيب والفساد والعماء الذي يسود ذهنية المسؤولين والساكنة.

4 كلمة يونانية تعني النظام ولكن الشاعر يقصد بها الحصافة والتعقل .

ع ع / بنسليمان 5 مارس 2017 / المغرب.