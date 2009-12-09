

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 19:39

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









في الفيسبوك ، لا يبكي عبد الله الصغير ، ولا تسقطُ غرناطة





كتبَ صديقٌ جميلٌ على صفحتهِ في الفيسبوك قبل يومين قصيدةً تضمنّتْ المقطع الواخز الآتي :

"أعاد الوشاةُ ثانيةً ؟

إنها مفردة تتحوّلُ عبر الزمان ِ

وقد يكون (الفيسبوك)

آخر تحولاتها

بعد سقوط غرناطة ".

وكان تعليقي : يبدو أنّ مواقع التواصل الاجتماعي .. و"مُلوك" هذه المواقع .. سيُسقِطون "غرناطة" دون بكاءٍ يا صاحبي الحزين .

ألفُ عبد الله الصغير

والفُ صغيرٍ ، وصغير

سيمشون في طرقاتها

ويجوبونً روحَها المُحتّلة

دون أن يذرفوا دمعةً واحدة .

وبهذا الصدد .. يُدركُ الكثيرونَ أنّ ثمّة شيء "خطأ" في تواصل "المثقفّين"، و تفاعلهم مع بعضهم ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

أنا لا أعرفُ ما هو هذا "الخطأ" بالضبط .. ولكنّني أعرفُ أنّ بعض "المثقفّين" يخذلون بعضهم ، لأسباب كثيرة ، بعضها عصيّ على الفهم ، وبعضها غيرُ قابلٍ للتبرير .

بعضُ "المثقفّين" لا يحتفونَ ببعضهم كما يجب ، ولا يفهمونَ بعضهم كما يجب .

"المُثقفّونَ" يتجاهلونَ بعضهم البعض بشكلِ مُريب . يتجاهلونَ مُنجَزَهُم ، وتعبهم النبيل ، بل ويتجاهلونَ حتّى احتفاء "أصدقائهم" بما يكتبونه هم انفسهم على "جدران" مواقعهم المنيعة. وبعضُ "المثقفّينَ" لا يكتفونَ بذلك ، بل يمارسون التحريضَ المُشين على "مثقفّين" آخرين بهدف شطبهم و"اجتثاثهم" والغائهم ، والحطّ من قيمتهم .

كثيرون كتبوا عن محنة "المثقّف" ، و عن حيرتهِ في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي . أصدقاء مُبدعون ، كتبوا لنا يوم أمس ما يشبهُ الوداع لتواصلهم معنا عبر الفيسبوك ، لأسبابٍ اشاروا اليها في آخر منشورٍ لهم ، هي غير ما ذكرتُ من اسباب ، مع أنّني أحسستُ بمذاقِ الوجَع في كلماتهم .

كثيرون غيرهم .. يفكرّون بذلك .

اتمنى أن يكونَ ذلك وداعاً قصير الأجل.

كونوا معاً ايّها المثقفّون .

كونوا معنا .. فنحنُ نحتاجكُم .

كونوا معاً ، وكونوا معنا .. فنحنُ في نهاية المطاف .. ليس لنا سواكم .

أنتم في نهاية المطاف ، ليس لكم .. سواكم .

سلاماً "اصدقائي" الذين ليس لنا سواهم .

سلاماً .. وأمناً .. ومحبة .