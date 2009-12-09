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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد امين - الهاجس الأخير..
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الهاجس الأخير..


ماجد امين
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 03:03
المحور: الادب والفن
    


الهاجس الأخير ...
كنت آخر رجل ..
لم يبق قبر الا وقد شغل..
ثمة غيمة واحدة ..
تشغل سماءبقدر ثقب ابرة ..
حبلى بحبة مطر واحدة ..
همت على مقربة من ابهام نملة عاجزة...
هطلت من مآقي جبل باك..
كف الهيولى ..بحيرة احلام صفراء ..
فكان اخر شعاع لشمس فقأ عينيها
قمر ثمل بخمر آخر نادل
يأتزر بآخر قوس قزح ..
في الحانة الخاوية ..
طاولة واقعها اخر الندماء
فاستلقت تغري آخر ظل
قهقه العري عن نهدين
ككأسين من الشفاه ..
تتوسل القبل
تتوسد نحري
قبل فوات الاوان...

ماجد امين...





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ماجد امين

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