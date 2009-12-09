

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25

المحور: الادب والفن









نهارُ قلبي



يُطفِئُ النَّهارُ قِندِيلَهُ

وَ يَخلُدُ لِلنَّوم

فَيَفتَحُ قلبي جَفنَهُ

على إِبصارِ مصابيحِ المدينَة

لكنَّهُ لا يراها

و لا تَرَاهُ

فقلبي عاشِقٌ.

يرَى إبصارَها

غَيرُ العاشقين

و ترى هي

بعضَ أسرارِ المدينَة

قلبي مُعتمٌ

لا يرى النّورَ إلّا

حينَ تَصْحُوِينَ

مع صَحوِ الظَّلَام

فَأسيلُ من قلبي

كي تَملَئِيهِ بِالنَّهارْ

و أجلِسُ مع الظّلامِ

نَتَدَفَّأُ حَولَ قلبي

نَنتَظِرُ النَّهارْ.