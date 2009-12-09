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نهارُ قلبي


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 18:25
المحور: الادب والفن
    


نهارُ قلبي

يُطفِئُ النَّهارُ قِندِيلَهُ
وَ يَخلُدُ لِلنَّوم
فَيَفتَحُ قلبي جَفنَهُ
على إِبصارِ مصابيحِ المدينَة
لكنَّهُ لا يراها
و لا تَرَاهُ
فقلبي عاشِقٌ.
يرَى إبصارَها
غَيرُ العاشقين
و ترى هي
بعضَ أسرارِ المدينَة
قلبي مُعتمٌ
لا يرى النّورَ إلّا
حينَ تَصْحُوِينَ
مع صَحوِ الظَّلَام
فَأسيلُ من قلبي
كي تَملَئِيهِ بِالنَّهارْ
و أجلِسُ مع الظّلامِ
نَتَدَفَّأُ حَولَ قلبي
نَنتَظِرُ النَّهارْ.





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وليد الأسطل

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