التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جعفر المظفر - عالم فريدمان المسطح
|
Len= 3935
|
عالم فريدمان المسطح
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
التمسك بالهويات الثانوية .. هزيمة من الهزيمة
- الحرب الأمريكية الإيرانية
- عيد الحب
- عالم ترامب المٌكوَّر
- أمريكا أولا
- حول كتابة التاريخ العراقي السياسي المعاصر
- كتابة التاريخ على الطريقة الأرخميدسية
- ترامب .. إن غدا لناظره قريب.
- جواد سليم في واشنطن
- ما أروع أن يكون رجل الدين علمانيا
- لماذا تقاتل روسيا في سوريا
- أعياد الميلاد وصناعة الفرح
- القائم من موته كي يورثنا الفرحة
- أمريكا.. البحث عن عبدالله إبن سبأ
- العلمانية في العراق .. قضية وجود أم قضية تحضر
- ملحدون تكفيريون
- عن الحشد الشعبي وتقنينه وقدسنته.
- حكاية الشرف الذي تغار علية صحيفة الشرق الأوسط ويدافع عنه منت ...
- عدو صادق أفضل من صديق منافق
- مع ترامب .. تعالوا نتحدث عن الأسماك
المزيد.....
- محمد بن راشد يقدم "تأملات في السعادة والإيجابية": ...
- مواجهات في منطقة الهلال النفطي الليبي
- طهران تختبر منظومة S 300
- الجفاف في الصومال.. وفاة 110 أشخاص جوعا خلال يومين
- إدارة أوباما جندت هاكرز لإفشال إطلاق صواريخ كورية شمالية
- مترو الرياض
- إيران تفرج عن المعارض البارز أحمد منتظري
- يعلون يؤسس حزبا جديدا للتنافس على قيادة إسرائيل
- أم أتش370: عائلات المفقودين تجمع الاموال لمواصلة البحث عن ال ...
- كوريا الجنوبية: مظاهرة مؤيدة و أخرى معارضة للرئيسة بارك غون ...
المزيد.....
- بحث قانوني - حماية النساء في النزاعات المسلحة / اكرم زاده الكوردي
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جعفر المظفر - عالم فريدمان المسطح