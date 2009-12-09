أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حمودة إسماعيلي - “إن شاء الله”.. لا علاقة لها بالإيمان بل بالتهرب من المسؤولية !


اخر الافلام











المزيد.....

“إن شاء الله”.. لا علاقة لها بالإيمان بل بالتهرب من المسؤولية !


حمودة إسماعيلي
الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 21:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


يجد المستعملون للعربية بشتى لهجاتها، في تعبير “إن شاء الله” فرصة وأسهل طريقة للتهرب من المسؤولية؛ كل المواعيد والاتفاقات والتنسيقات ترمى في عالم الغيب، حيث كل المسؤولية تقع على الرب في حالة فشل الشخص في تأدية دوره وإنجاز ما أنيط به، والتأخيرات كذلك مبررة بمشيئة رب.. فلو شاء الله لتم الأمر.

الأمور لا تعمل بهذا الشكل، يمكن أن أقوم بقتلك وأبرر ذلك بأن الله شاء أن تموت، إرادة الله فقط عملت عملها في.. ولندفع بالمثال لأبعد حد، فأقوم بتعذيبك وتشويه جثتك وبيع أعضائك، ولو شاء الله لما كنت لتتعرض لكل ذلك ! لكن الله شاء.

عندما يصوم المسلمون في رمضان، فهم يفطرون “إن شاء الله” مع السابعة وخمسة وأربعين دقيقة، وفي الغذ “إنشاء الله” يفطرون مع السابعة و”ستة” وأربعين دقيقة.. هل لاحظت الدقة في التوقيت رغم “إنشاء الله” ؟ فالعصر نصليه إنشاء الله مع الرابعة، والمغرب إنشاء الله مع السادسة والنصف (حسب موقع الكوكب)؛ فلماذا حين نأتي للأمور العملية تختفي الدقة والانضباط في المواعيد بعد تعبير “إن شاء الله” ؟ طبعا لو اعترضت أو تدخلت ف”ياويلك”.. كافر و(عايز) تتدخل في إرادة ربنا ؟! إيه الهبل ده بس ! كفر إيه اللي انت جاي تقل عليه ؟ إنت عارف قبله معنى الكفر إيه !

جوهر الإيمان يتأسس على الكرونومتر، دقة رهيبة في المواعيد، فالصلاة والحج والجمعة والصوم وحتى الزكاة تخضع لمعايير توقيتية.. لا تأتي وتقول سأذهب للحج هذا العام، فتحزم حقيبتك على مزاجك وتسافر إلى مكة.. سينتظرك خادم الحرمين، يوقف المناسك لأجل عينيك حتى تأتي إن شاء الله ! حتى في الصلاة، الواحد لا يصلي إنشاء الله متى أحس بدافع للصلاة (أو بلاش أحسن لو شاء الله ستفعل!) بل نجد أن قوة الإيمان – حسب التفاسير الدينية – تعتمد على دقة مواكبة مواعيد إقامة الصلاة دون مماطلة.

فاحتفظ ب”إن شاء الله” عندك، وهات ما هو محدد ويمكن اعتماده.. أو اصمت ! العالم لا يسير على التشوهات الوعدية ل”إن شاء الله”.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حمودة إسماعيلي

إجمالي القراءات: 1,275,513
المقالات المنشورة: 185
- الدين والسياسة في الدولة.. وخداع المواطن بالقرن 21
- «لو كان محمدٌ حياً لزوّج المثليين».. شريعة البلاي بوي عند إم ...
- الانتقاص من النساء مرض نفسي ذكوري
- المفاوضات السورية وهاجس الأكراد في النزاع التركي الروسي
- فيكتور هيغو من الرواية للرسم
- فن السخافة : إكتئابات دينية وإلحادية
- النزاع الذكوري حول الأنثى
- المرأة عبدة الرجل : خرافة المساواة في الدين والسياسة
- لماذا يستقبل الغرب اللاجئين السوريين بدل الشرق ؟
- لباس الأنثى حريتها الخاصة
- المثلية بنية نفسية ليست مرضا عضويا
- في الحب أنا شعراؤك، في الحب أنا كلّي
- إصلاح الأهبل يتم بتزويجه بامرأة فاضلة !
- مفهوم الBitch عن المرأة
- من هي ليلى التي تغنّى بها الشعراء ؟
- من هي العورة ؟
- بعضٌ من الحب.. كما رآه الفلاسفة والنفسيون
- تاريخ اغتصاب
- ليست لدينا امرأة.. لدينا رُمّانة !
- أن تكون أنثى في المجتمع الحقير

المزيد.....


أخبار عامة
- النيل الأبيض تستقبل أكثر من 300 ألف لاجئ جنوبي
- الحركة الشعبية تعقد ورشة عمل مع (اليونسيف) بحضور السفير السو ...
- مبادرة مغربية.. بناء مسجد يحمل اسم "محمد السادس" ب ...
- بعد غضب أردوغان وصمت السيسي.. من يستخدم "الإرهاب الإسلا ...
- إنقاذ 115 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
- هل سيذوب الجليد الجنوبي؟!
- ماي تدافع عن وحدة بريطانيا وتهاجم -قوميي اسكتلندا-
- سيناتوران أمريكيان يدعوان إلى عدم تخفيف العقوبات عن روسيا
- منظمة أممية تحقق في هجمات بالغاز في سورية
- اشتباكات بين فصائل متنافسة للسيطرة على موانئ نفطية شرقي ليبي ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- البحث العلمي و الصراع الفلسفي في البيولوجيا / ايلين و فرالوف
- علم الديالكتيك والمذهب الوضعي / نايف سلوم
- عجز المثقف وخيانته..مقدمة لتحليل سوسيواقتصادي / مجدى عبد الهادى
- أجوبة مادية ودينية عن أسئلة وجودية! / جواد البشيتي
- معرفة القيمة وحكم القيمة / رمضان الصباغ
- 1نيتشه و الأناركية – شاهين / مازن كم الماز
- تصاعد الأصولية و تنامي شيزوفرينية التدين في المجتمع المغربي / مهدي جعفر
- التساؤليَّةُ: نحو فكر فلسفيٍّ جديدٍ (ج2) / سامي عبد العال
- هيدجر والثورة الاجتماعية والفلسفية بقلم: إبراهيم فتحى / سعيد العليمى
- سوسيولوجيا الحجاج وتحليل الخطاب النقدي / انوار طاهر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حمودة إسماعيلي - “إن شاء الله”.. لا علاقة لها بالإيمان بل بالتهرب من المسؤولية !