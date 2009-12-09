

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 23:20

المحور: الادب والفن









وإنّي ذكرتُكِ

فخشعتْ لكِ

جوارحي ،

يا شقيقةَ نبضي ..

كفى بعدًا

ألا لِقلبي فاجْنحي

أيتها البعيدةُ

الساكنة

هشيمَ أضلعي

داويني

بكلِّ الذي أنتِ

ألا مجرى دمي

لا تبرحي

فكيفَ لقلب

عاشقٍ

أنْ يستطيبَ

مقامَ النّوى

بِالله عليكِ

جودي بوصلٍ

وإياي لا تجرحي

*** رضا الموسوي ***