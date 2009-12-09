

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 17:12

المحور: الصناعة والزراعة









الخرمة أو ( الكاكي ) - عالم النبات -

نحن في فصل الخريف .. والخريف غنيّ بفاكهته وجَناه المتعدد المحاصيل : كالجوز والتين والعنب والتفاح والسفرجل والرمان والخرمة الخ ..... , اليوم لنا وقفة أمام ثمرة جديدة تصدرت أسواقنا هي ثمرة الخرمة أو شجرة الخرمة , فقد دخلت اسواقنا قبل عشر سنوات خلت تقريباً بعد انفتاح العالم وتطور الزراعة وعلومها ووسائل المواصلات والتجارة بين القارات , وبعد أن راجت زراعتها وتسويقها في أكثر البلدان نظراً لشكلها وفائدتها الصحية و طعمها اللذيذ المميز .

ما هي هذه الشجرة , منشأها فائدتها تركيبها مواصفاتها ؟

إذا تمعّنا جيداً في حقول وبساتين زراعتها , وتتبعنا القراءة عنها في الكتب أو عالم النِت الويكيبيديا - فقد زودتنا بهذه المعلومات التي توفرت لدينا و هي -

الكاكي أو فاكهة الخرمة جنس نباتي شجري . أشهر أنواعه إسمه العلمي (باللاتينية : Diospyros kaki)،الفصيلة - الإبنوسية. موطنه شرق آسيا وخاصة الصين وروسيا , وهو يزرع اليوم في كثير من مناطق العالم بما فيها بلاد الشام خاصة لبنان - وتركيا . .

يتميز الكاكي بمذاقه الفريد ، تشبه ثماره البندورة لكن لونه البرتقالي مختلف عنها ..

في بداية الربيع تورق أشجار الكاكي وتتفتح أزهاره في أول شهر مارس/ آذار حتى تنضج بين سبتمبر / أيلول و أكتوبر/تشرين الأول.

تتميز شجرة الكاكي بمقاومتها للأمراض ، وتلون أوراقها باللون البرتقالي والأحمر بداية الخريف قبل أن تتساقط في الشتاء.





فوائد الخرمة وتركيبه الخرمة مصدر أساسي للفيتامينين : آ و سِ : ا و س ن A و C



تعدّ الخرمة شديدة الغنى بالڤيتامينين ( آ) A وبالألياف. فحبة واحدة توفر ستة غرامات من الألياف ، أي ربع المقدار اليومي الضروري منها، بحسب أهل الاختصاص.

* المحتويات:

- الخرما غنية جداً بتركيبها ففيها كثير من أنواع السكر ( حوالي 15% ) وفيها بروتين ( 0.5-1.5% ) ودهن ( 0.85% ) وهي غنية بالفيتامينات وبالعناصر المعدنية وتتميز بغناها باليود وبوجود الرصاص فيها إضافة إلى غناها بالجلوكوز والفركتوز وبأنواع المواد الدباغية ...

- وفي كل مائة غرام منها 127 كيلوكالوري من الطاقة.



* الفوائد والاستعمالات:- تتميز الخرما بطعم لذيذ ولون جذاب ويستعملها الطب الشعبي على نطاق واسع في بعض البلدان ( خاصة في حوض البحر الأسود ).



- وقد أثبتت فعاليتها في محاربة البكتيريا في حالات المكوّرة العنقودية البرتقالية أو الصفراء وإصابة الأمعاء وفي حالة العصبة أو الباسيل ( Bacilli).



- وتستعمل الخرما كعلاج عند تلبّك الأمعاء ولمعالجة أمراض المعدة والأمعاء مثل الإلتهابات والديزنتاريا وفي حالات التهاب المثانة المصحوب بالتبول اللاإرادي، أمراض الغدة الدرقية ، فقر الدم ، فرط ضغط الدم ، تصلّب شرايين القلب والإلتهابات الصدرية.

- وتعتبر الخرما ضارة لمرضى السكري بسبب غناها بالجلوكوز.



طريقة الاستهلاك:

- يتم تناول الخرما عندما تكون ناضجة وإذا كانت غير ناضجة فإنها تترك لمدة يومين أو ثلاث خارج البراد، لكن يجب تناولها قبل انقضاء أسبوع على قطافها.



كما يمكن حفظها في المجمدة ( الفريزر ) لوقت الحاجة . - ولأن في ثمرة الخرما مادة قابضة فالمفيد وضعها في الثلاجة , ثم غسلها بالماء قبل تناولها



- تستعمل الخرما في صناعة الحلويات مثل الجاتو والجيلو والخبز، كما يحضر منها المربى والصلصة التي تضاف إلى اللحم والدجاج.

, وتجدر الإضافة بأن هناك منطقة تسمى الخرمة في سوريا . وهناك عائلات بهذا الإسم أيضاً كما في صيدنايا - وصحتين على قلبكم أصدقائي .

مريم نجمه