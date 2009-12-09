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بريق ومدينة


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5441 - 2017 / 2 / 23 - 00:16
المحور: الادب والفن
    


البحر جاثم
والمآذن
تؤدن للصلاة
أَبحث عن لقمة روحي
قبل الاصطدام………
……………………

في رمق الاشتياق
أَبحث عن نفسي
يدثرني
آخر معبد شوق
كنا قد تركناه
على أسوار المدينة
فانصهر في الخلاء

عيناك بحر
شفتاك خاتم
على دمعة إِسوِرة
وأنا نهر ……….
في مدينة عارية
كيف تستريح نواقيس القبل?!
ذ أحمد بياض / المغرب





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بياض أحمد

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