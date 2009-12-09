

داود سلمان الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 16:11

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة











طالما أن المجتمع هو مجتمع ذكوري، فأن المرأة سوف تبقى مذلة ومهانة، وخصوصاً في المجتمعات الريفية المتخلفة، ولن تستعيد كرامتها وحريتها ابداً، مهما حاول المفكرون ودعاة تحرير المرأة، قديما وحديثاً، وهذه امور يجب أن نعترف بها، وكلامي هذا موجه الى المجتمعات العربية والاسلامية فحسب، لا اقول المجتمعات الغربية، فأن تلك المجتمعات نظرتهم الى المرأة ليست كنظرتنا نحن، وهو واضح ومعلوم لدى القاصي والداني.

وفي هذا المقال اريد أن أؤخذ نموذج واحد من هذه المجتمعات والتي هي لها حساسية كبيرة تجاه المرأة اكثر من سواها من المجتمعات الاخرى. ولعل من اشد الخناق على المرأة السعودية، هو: اجبارها اللباس الاسود الذي يكسي كل ملامحها الشخصية وبما فيها الوجه والذي يميزها عن غيرها، ففي السعودية ممنوع، بل محظور ويعاقب عليه النظام السعودي، وربما تقتل المرأة او تقع في حقها اشنع واشد العقوبات ان هي تجرأت وخلعت ذلك الزي! والتي تظهر في – للأسف الشديد - وكأنها بومة، (مع جُل احترامي للمرأة)، لا كيان خاص خلقه الله تعالى واعطاه صفات وخصائص بايولوجية تختلف عن الرجل تماماً، الغرض من ذلك حملها الجنين ومن ثم طريقة تربيته ما يعجز الرجل عن ذلك.

ومن ذلك ايضاً: قيادة المرأة للسيارة فهي محظورة جداً، وان المرأة التي تقبض عليها شرطة ما يسمى (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) وهي متلبسة بذلك الجرم، فأنها ستتعرض الى اشد العقوبة!.

هكذا هي المرأة في حكم آل سعود، بل واكثر من ذلك، وانا احيل القارئ الكريم الى كتاب (شيوخ البترول) ففيه مصائب قد لا يصدقها القارئ للوهلة الاولى، ولكن الذي هو على دراية بحكام آل سعود لا يأخذه العجب وهو يطالع ذلك الكتاب. والكتاب يتحدث عن واقع حكام السعودية وما يفعلن نسائهم وهنّ يتحررنّ من سطوتهم حينما يذهبنّ الى امريكا وفرنسا ولندن، وغيرها من ادول الغربية.

وليس هذا فحسب، بل كون المجتمع السعودي مجتمع منغلق على نفسه، محظور من الحريات الشخصية، فهو الاكثر عرضة لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، وتعاطي المخدرات، تطريقا للمثل القائل: (كثر الطرق يفك اللحيم).

ومن اغرب فتاوى شيوخ السعودية، وهي كثيرة جدا وتثير الضحك وكذلك البكاء، وهي فتوى: ((نفذت شرطة مدينة الشملي التابعة لمنطقة حائل حكم الجلد الصادر من محكمة المدينة على شابين متهمين بقضية خلوة غير شرعية مع سيدة عربية تبلغ من العمر 75 عاما،. وزعم أحد الشابين بحسب موقع العربية انه أثناء القبض عليهما أن السيدة والدته من الرضاعة، لكن حكم القاضي نفى ذلك، وحكم على السيدة بالسجن اربعة أشهر، وجلدها وترحيلها من البلاد، بينما حكم على الشابين بالجلد والسجن لكليهما. وبقال أن عضوين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الشملي بحائل قد القيا القبض على شابين هما "فهد" و"هديان" إثر دخولهما منزل "المرأة العربية"، حيث أكد الأول أنه ابنها من الرضاع واصطحب معه الثاني لتوصيل خبز للمرأة، لكنه تبين فيما بعد أن فهد ليس ابنها من الرضاع، حيث سبق ميلاده ميلاد ابنة المتهمة بثلاث سنوات ونصف. وكان الشاب المتهم "فهد" (23 عاما) ذكر أن المرأة هي والدته بالرضاعة وزوجة خاله في نفس الوقت وأنها اتصلت به طالبة منه إحضار خبز لها نظرا لعدم مقدرتها على ذلك. راجع الرابط: (http://www.ajel.sa/local/1135381) .

وانت قيس على ذلك.