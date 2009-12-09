

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 02:22

المحور: الادب والفن









الصَّخَبُ و الهُدُوء



بَيْنَ السَّرِيرِ وَ الغِطاء

يُحَضِّرُنِي النّعاسُ

سَندويشَةً لِلنَّوم

أنا الآنَ

في بَطنِ النَّوم

يَحضنُ جسدي الهدوءُ

أَحلامِي وَحيٌ

لا يَسمَعُهُ غَيرِي

مهْمَا سَكَنَ صَوتَهُ الصَّخَبْ

أنا نائِمٌ

جَسَدِي مُستَرِيحٌ

وَ أَحلامِي تَعَبْ

جِيرَانِي يحتَرِمونَ

الهدوءَ في دَارِي

وَ لا يَرَونَه!

و الهدوءُ يَحضنُنِي

و لا أحسُّه!

أَلَستُ نائِماً؟!

أنا نائِمٌ

أنا هائِمٌ في صَخَبِ حُلْمِي

أُطَارِدُ سرابَ الهدوء

و فَجأَةً

يَعلُو أذانُ الصَّحْوِ!

فَيَهجُر جَسَدِي الهدوءُ

وَ يَتَبَدَّدُ في عَينَيَّ السّرابْ.

