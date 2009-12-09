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الصَّخَبُ و الهُدُوء


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 02:22
المحور: الادب والفن
    


الصَّخَبُ و الهُدُوء

بَيْنَ السَّرِيرِ وَ الغِطاء
يُحَضِّرُنِي النّعاسُ
سَندويشَةً لِلنَّوم
أنا الآنَ
في بَطنِ النَّوم
يَحضنُ جسدي الهدوءُ
أَحلامِي وَحيٌ
لا يَسمَعُهُ غَيرِي
مهْمَا سَكَنَ صَوتَهُ الصَّخَبْ
أنا نائِمٌ
جَسَدِي مُستَرِيحٌ
وَ أَحلامِي تَعَبْ
جِيرَانِي يحتَرِمونَ
الهدوءَ في دَارِي
وَ لا يَرَونَه!
و الهدوءُ يَحضنُنِي
و لا أحسُّه!
أَلَستُ نائِماً؟!
أنا نائِمٌ
أنا هائِمٌ في صَخَبِ حُلْمِي
أُطَارِدُ سرابَ الهدوء
و فَجأَةً
يَعلُو أذانُ الصَّحْوِ!
فَيَهجُر جَسَدِي الهدوءُ
وَ يَتَبَدَّدُ في عَينَيَّ السّرابْ.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - الصَّخَبُ و الهُدُوء