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انقش الوشم


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 02:21
المحور: الادب والفن
    


انقش الوشم
(انقش الوشم)
طيور المحبّة تلقي بأغصان زيتونة
زيتها بارك الله فيه
قبل ان يخدش السيف أطرافها
بعد تلك المحارق
يبحر السيف للغمد
نبني على الأرض زقّورة وجنائن
وجداول تنساب من ذروة ليقوم
شجر النخل خارج تلك المحارق
وفي كلّ شبر سنسقي النبات
زلال الحياة
2
طيور المحبّة تلقي بأغصان زيتونة
غير أنّ الحماقات تطلق تلك الوطاويط
صوب النذير المعبّر عن لغة الرفض والموت
ابحث عن عالم
تحفّه من كل جانب
حدائق في الأرض تلغي سطور الرماد
لينهار ما شيّدوا للحداد
لتزدهي أبراج في الأرض
جنّات عدن
واوراق من شجر الآس
نبني جنائن أخرى معلّقة بالنجوم
ونشتل تلك الورود
نوافيرها من عبير الزمان
والقناديل تهزم وجه الظلام المرقّش بالدم
من معطيات الحضارة باركها الله
بارك من يصنعون السلام على الأرض
خارج خفق السيوف ورفع الرماح
3
على جسد انقش الوشم
ارسم خارطة فلكاً
تدور النجوم به
حيث يحرن مهري
وتستقبل الريح عصف السنين العجاف
اغنّي ولحني
يرافق كل الطيور التي هجرت
نخل موطنها
حزنها
مهرة الموج تعبر كلّ الموانع
وتجتاز ما في التصوّر
والظلّ تحت بصيص من الضوء
ارمي بأوراق عمري
الى الريح ابحث مثل المنقّب
في سفوح الجبال
وفي الغار
في غابة كان يسكنها الجنّ
يدهشني الناي
مثل النواعير
في دورة فلكيّة
طعم النبيذ على شفتيّ
الرموش الشرك
وصوت القطار المحطّة
تفتقد الصوت حتى السكك
المحطّة دارت
ام هنا دار فينا الفلك
والحدائق والجسر
كان هنا المعترك
ايّها العابرون تشبّ هنا النار أسقط
تحت لعلعة للرصاص
هنا كان قنّا ص في الظل يرصد
يسقط الطير
كلّ العصافير تلجأ
الى مخبأ والرصاص مطر
تحت ذاك الدخان الحجر
يحلّق من دون أجنحة للفضاء الحجر




(انقش الوشم)
طيور المحبّة تلقي بأغصان زيتونة
زيتها بارك الله فيه
قبل ان يخدش السيف أطرافها
بعد تلك المحارق
يبحر السيف للغمد
نبني على الأرض زقّورة وجنائن
وجداول تنساب من ذروة ليقوم
شجر النخل خارج تلك المحارق
وفي كلّ شبر سنسقي النبات
زلال الحياة
2
طيور المحبّة تلقي بأغصان زيتونة
غير أنّ الحماقات تطلق تلك الوطاويط
صوب النذير المعبّر عن لغة الرفض والموت
ابحث عن عالم
تحفّه من كل جانب
حدائق في الأرض تلغي سطور الرماد
لينهار ما شيّدوا للحداد
لتزدهي أبراج في الأرض
جنّات عدن
واوراق من شجر الآس
نبني جنائن أخرى معلّقة بالنجوم
ونشتل تلك الورود
نوافيرها من عبير الزمان
والقناديل تهزم وجه الظلام المرقّش بالدم
من معطيات الحضارة باركها الله
بارك من يصنعون السلام على الأرض
خارج خفق السيوف ورفع الرماح
3
على جسد انقش الوشم
ارسم خارطة فلكاً
تدور النجوم به
حيث يحرن مهري
وتستقبل الريح عصف السنين العجاف
اغنّي ولحني
يرافق كل الطيور التي هجرت
نخل موطنها
حزنها
مهرة الموج تعبر كلّ الموانع
وتجتاز ما في التصوّر
والظلّ تحت بصيص من الضوء
ارمي بأوراق عمري
الى الريح ابحث مثل المنقّب
في سفوح الجبال
وفي الغار
في غابة كان يسكنها الجنّ
يدهشني الناي
مثل النواعير
في دورة فلكيّة
طعم النبيذ على شفتيّ
الرموش الشرك
وصوت القطار المحطّة
تفتقد الصوت حتى السكك
المحطّة دارت
ام هنا دار فينا الفلك
والحدائق والجسر
كان هنا المعترك
ايّها العابرون تشبّ هنا النار أسقط
تحت لعلعة للرصاص
هنا كان قنّا ص في الظل يرصد
يسقط الطير
كلّ العصافير تلجأ
الى مخبأ والرصاص مطر
تحت ذاك الدخان الحجر
يحلّق من دون أجنحة للفضاء الحجر





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شعوب محمود علي

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