|
|
ريفلين وقفزة القط الشرير
تميم منصور
الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 20:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ريفلين وقفزة القط الشرير
تميم منصور
هناك أسطورة تتحدث عن قط شرير قرر التوبة ، فعزم على الذهاب لإداء فريضة الحج في معبد القطط الرئيسي ، فعلم جميع أصدقائه ومعارفه بنيته هذه ، فجاءوا جميعهم في الوقت المحدد لوداعه ، كما كان متبعاً ، باستثناء الفأر ، شعر القط الشرير بغيابه ، فأبلغه بأنه عاتب عليه ، لأن رحلته الى الحج سوف تنهي الصراع التاريخي بين الأثنين ، كما تدخل أهل الخير وطلبوا من الفأر أن يسارع في وداع القط قبل فوات الأوان ، لكن الفأر رفض هذا التوجه ، وقال لهم بصراحة ، بأن هذا القط غير آمن ، وان غريزة العداء
متأصلة داخل جيناته ، وأنا لا أثق به .
وعندما عاد القط من رحلته ، بانت عليه علامات الهيبة والورع ، وكان يرتدي ملابس الواعظينا ، وكان يجلس هادئاً لا يتحدث الا عن الصلح والأخوة والمحبة بين الجميع ، فحظي باحترام الذين قدموا لتقديم التهاني له ، أما الفأر فلم يغّير موقفه منه ، فرفض القدوم للتهنئة بسلامة العودة ، لكن أهل الخير وجهوا له اللوم وأبلغوه بأن القط مشتاق اليه ، وقد أحضر له هدية خاصة ، فذهب الفأر مع وفد من المهنئين وعندما رآه القط يقف ببابه ، وكان جالساً يرتدي أثواب الوعظ ، قفز باتجاه الفأر يريد التهامه ، لولا أن الفأر كان حذراً ، لحدث ما لم تحمد عقباه .
المغزى من هذه القصة ، هو ان الغريزة هي التي تسيطر على تصرفات غالبية الكائنات الحية ، ومنها الانسان ، وان الطبع سبق التطبع ، وهذا المثل ينطبق على رئيس الدولة في إسرائيل " روبين ريفلين " الذي يرتدي بين الحين والآخر ، وفي مناسبات عديدة ، ثوب الواعظينا ، خاصة أثناء لقاءاته مع جانب من المواطنين العرب ، أو قياداتهم السياسية .
لقد عبر أكثر من مرة ، وظهر بصورة ، سياسية وإنسانية ، مغايرة لمواقف قادة حزبه الأم الليكود ، خاصة فيما يتعلق بمحاولات سن قوانين عنصرية ، هدفها تطبيق الخناق أكثر على المواطنين العرب .
الكل يتذكر موقفه الرافض لمذبحة عائلة الدوابشة الفلسطينية ، وقد ذكر أكثر من مرة بأن والده هو أول من ترجم القرآن الى اللغة العبرية ، كما أنه نوه أكثر من مرة الى حل الدولتين ، وقال أن اتفاق أوسلو أصبح أمراً حتميا لا يمكن التهرب منه ن لكن على ما يبدو أن هذه المواقف وهذه التصريحات ، كانت تصدر للإستهلاك الإعلامي ، ولم تعكس موقف سعادة الرئيس ، فقد سارع للعودة الى طبعه الذي تربى عليه وأختمر في داخله منذ سنين طويلة ، وهذا الطبع الذي عبر عنه أخيراً يناقض كل تلميحاته وأنصاف مواقفه الحمائمية .
كشف عن معدنه عشية اللقاء الأخير الذي تم بين الرئيس الأمريكي ترامب وبين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ، فقد رمى بثقله العنصري داخل ساحة النقاش المحتدم الخاص بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، فلم ينتظر طويلاً لسماع نتائج اللقاء بين الزعيمبن المذكورين ، فقد قرر إضافة عدة مداميك مرة واحدة فوق مداميك المطالبين بضم أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة الى دولة الاحتلال ,
استغل " ريفلين " وجوده في الاجتماع الخاص الذي عقده المسؤولون عن صحيفة " شيبع " في القدس ، وأعلن بالفم المليان وبلسان طلق ، بأنه يؤكد ويدعم ضم جميع المناطق المحتلة الى دولة الاحتلال ، إضافة بأنه على قناعة بأن فلسطين التاريخية بكاملها هي ملك لليهود ، وانه من واجب دولة الاحتلال منح المواطنة لجميع سكان المناطق التي يتم ضمها ، أو سرقتها ، وان السلطة الوحيدة في هذه المناطق يجب ان تبقى بأيدي حكومة الاحتلال .
هذا هو رئيس الدولة الذي اعتبره الكثيرون حمائمي ، يسعى للسلام والتعايش والمساواة ، ان مثل هذا الرئيس العنصري لا يختلف عن رئيس الدولة في جنوب أفريقيا ، قبل تطهيرها من الحكم العنصري .
لقد فسر الرئيس " ريفلين " موقفه ، بأنه يطالب بحل الدولة الواحدة ، يعيش تحت سقفها وفوق ترابها الفلسطينيون واليهود ، على أن تكون دولة ديمقراطية ، توفر فيها المساواة ، وانها ستكون نموذجاً في التآخي والتعاون في كافة أنحاء العالم ، لقد طالت حبال خيال سيادة الرئيس وهو يتحدث عن هذه الدولة النموذجية التي رسمها في خياله ، لقد أفقده هذا الخيال ذاكرته الى درجة أنه يتصور أن الدولة التي يتحدث عنها هي سويسرا أو السويد .
كان من المفروض ان يوقظه أحد المستمعين ويذّكره بأنه يعيش في دولة محترفة في تطبيق أبشع القوانين العنصرية ، دولة لا تقبل الشراكة مع أحد ، وشعب حصل على كل شيء مجاناً ، دولة تدير شؤونها عصابة من المتطرفين المتعطشين لاستعباد شعب آخر ، هل يضمن سيادته بتحقيق المساواة مع شعب يرزح تحت الاحتلال منذ نصف قرن ، ان هدف هذا الضم والدمج الذي يحلم به " ريفلين " وغيره ، هو الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ، وإقامة المزيد من الكتل الاستيطانية .
كيف يمكن أن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية ، بعد أن صادرت إرادة شعب وأجبرته على قبول الحلول التي اختارتها دون موافقه ثلاثة ملايين فلسطيني ؟
نعم انها نموذج لدولة ديمقراطية خاصة بالصهيونية ، لا مثيل لها في كافة ارجاء المعمورة ، اننا نسأل سيادة الرئيس ، هل وفرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي نوع من المساواة لمواطنيها العرب في الداخل ؟ هل فرض الحكم العسكري لمدة عقدين من الزمن يعتبر وجهاً من وجوه المساوة ؟ وهل سياسة مصادرة الأراضي التي مارستها الحكومات المتعاقبة في النقب والمثلث والجليل هي المساواة ؟ وهل رفض هذه الحكومات الاعتراف بعشرات القرى العربية في النقب هي المساواة التي يريدها " ريفلين " ؟ وهل سياسة التمييز القومي في التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين العرب هي المساواة ؟ الم يتذ كر سيادته أثناء حديثه عن المساواة قرية جسر الزرقاء التي أصبح سكانها يعيشون في غيتو بعد أن حاصرتها المستعمرات اليهودية.
هل يريد " ريفلين " أن يكون وضع المواطنين الفلسطينيين في الدولة المشتركة التي يحلم مثل إخوانهم في مدينة عكا ، ومدنية يافا واللد والرملة وغيرها .
المساواة في هذه المدن تكاد ان تخنق المواطنين العرب .
كان " رؤوبين ريفلين " صهيوني في تطلعاته ومواقفه واحلامه التوسعية الاحتلالية ، وسيبقى كذلك أثناء توليه هذا المنصب وبعده ، انه يعرف بداية الطريق للوصول الى حلول عمودها الأساسي انهاء الاحتلال ، لكن طبع " ريفلين " هو من طباع شركائه في السلطة التشريعية والتنفيذية ، ومشروعه الخيالي يؤكد بأن طبعه غلب تطبعه .
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
بلدية البيض في القدس
-
بالأمية والغيبيات تُحكم الشعوب والبلدان
-
وحدها الشعوب العربية قادرة على الزام امريكا بالتغيير
-
وماذا بعد الاستقالات ؟؟؟
-
الاعلام الإسرائيلي يُسقط نتنياهو بحفرة الشبهات
-
حُلم عثمنة تركيا تبدد تحت وقع الإرهاب الاردوغاني
-
الأصابع المرفوعة في السجلات المختومة بالقبلة الامريكية
-
جدل عقيم وحمى الاتهامات
-
الربيع العربي أدخل اسرائيل العصر الذهبي
-
صفق أنت فلسطيني
-
فيدل كاسترو البصمة التي أوجعت امريكا
-
بين فكي كماشة بلفور والتقسيم يعيش الشعب الفلسطيني
-
لا يفتح الطريق المسدود امام الفلسطينيين الا الشعب الفلسطيني
-
مقاييس التكريم محاطة بالجماجم
-
بين الهيئة العربية العليا والقائمة المشتركة
-
موعد مع الغدر في ليلة المجزرة
-
عروبة الحرم القدسي الشريف ليس رهينة لقرارات اليونسكو وغيرها
...
-
حقائق التاريخ تدين الوزير - بينيت -
-
حمامة بيرس للسلام في قفص التساؤلات
-
عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة أسقط البندقية وكسر غصن الزي
...
المزيد.....
-
ضبط 137 جوال مخدرات
-
الجيش يصد هجوماً لمتمردي-الشعبية- في خرق جديد لإطلاق النار
-
إسرائيل: السجن 18 شهرا بحق الجندي أزاريا
-
العراق: الجيش والحشد يستعيدان جبال عطشانة غرب الموصل
-
صوت روسيا الحاسم في أروقة الأمم
-
مراسلنا: قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على قرى في محافظة دير
...
-
مركز حميميم يرصد انتهاكات للهدنة في سوريا
-
الاستخبارات الأمريكية تجمد مساعداتها للمعارضة السورية
-
الخارجية الروسية: لافروف هاتف نظيره الأمريكي وناقش معه العلا
...
-
الهجمات الالكترونية على شركة -ياهوو- تنقص من قيمتها في الاسو
...
المزيد.....
-
عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث
/ إدريس ولد القابلة
-
الصراع السياسي في المغرب
/ إدريس ولد القابلة
-
المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي
/ علي المدن
-
عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية
/ خليل كلفت
-
أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845
/ عبد الجبار نوري
-
ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟
/ سعيد مضيه
-
فهد بين عامي 1942 و 1946
/ عادل حبه
-
حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر
/ رائد فهمي
-
عن الديموقراطية – كارل بوبر
/ إبراهيم جابر أبوساق
-
ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2)
/ ثابت حبيب العاني
المزيد.....