التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - نوتات غجرية
|
|
نوتات غجرية
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
مع كل شروق أنت العيد
- لنجعل من لا شيء شيئاً
- أرضي قزحية ، ذبحتني
- طريق حرّة لا تتسع لقصيدتين
- فردوس نسيمك أخضر
- كنا نحبّك
- ناي بلقيس
- لا يموت الأنبياء
- ملامح عشقك ترافق عشقي
- قلنا كلاما كثيرا
- أنرت اللون في اللون
- حروف قوس قزح
- خرجت من ضيق الغضب
- لم تكتمل دورة القمر في رحلة السفر
- من يعيد جهد هذا البلد!
- رصيفك غربتي
- قهقهة المدد
- تحرك فجرقصيدتك في ذكرى نهر
- حلم من عمق المرايا
- تراتيل زرقاء
المزيد.....
- بيلي كولينز: كوزمولوجيا - إيلاف
- السفير السعودي بالجزائر: البوليساريو “جماعة إرهابية”
- مولاي الحسن ومولاي رشيد في وداع محمد بوستة
- المسلسلات التركية تغزو الأرجنتين
- جائزة الشيخ زايد تعلن القائمة القصيرة للآداب وأدب الطفل
- الأصالة والمعاصرة يصف الاعتداء على الشعبي بالفضيحة التي لا ي ...
- رونالدو ممثل في فيلم عن اللاجئين السوريين
- أزولاي في مؤتمر ميونخ: المغرب ربط مصيره بالقارة الافريقية
- تتويج الفيلم المجري - على الروح والجسد- بجائزة الدب الذهبي ف ...
- تتويج الفيلم المجري - على الروح والجسد- بجائزة الدب الذهبي ف ...
المزيد.....
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - نوتات غجرية