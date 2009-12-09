

نزهة تمار

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:46

المحور: الادب والفن









لن أعاتب ضوء قمر ،

ولا شط ولا زبد ..

لن أعاتب موجك

يا بحر

ولا أنت أيتها الأنامل

العسجدية ..

إسقني أكثر

لأبعثر نداء حبر

فوق قُبلة ماء

إسقني ليرتفع نبض

في ليلة سُمر

إسقني

لأرسم توتا بريا

على شفاه سماء

ليتبلل شَعْرها

وينثرشِعرأخضر

أبيض هو لقاء ضوء

امتداد صحو لدوالي مكان

غوص اُنقضاض .. غواية عزف

لأغوار نوتات سفينة ..

سفينة من سفن غجرية

عشقتها ريح

ووهبت روح خيوطها

لجسد يغزله قمر..



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خطوات لا تشبه خطوات ،

خطوات تهوى نعيم

تهوى وجدان

خطوات تحب كل النساء

وتقسم للأرض

أن السماء .. ستُبعد

الليالي الكالحة ..

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نوافذ صباح تُفتح ،

حماس لحن يعبر

حواس روح

ذروة زغرودة تنتفض

لا تقع ولا تتكسّر ..

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قيثارة معنى ،

وحيُ ظلال مغنى

تذوب اُشتعالا في حروف وردة

في جذوة نار ،

تُناغم عنفوانا يرافق

خميلة شجر لبوصلة تجل ..

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بين عشق وبين موت ،

انظر لشمعتك

تجد صلاتك في معبد حكايا قديمة

ستجد ملامح تشدّ على يدك

عميقة تعبير ..



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وجوه ،

تقرأ صدر ماء

تخرج عارية لتصاحب وجود ..

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لا يحس بشرايين زهر،

غير حلم ثمر

وأوج طين

في دفء شمس ..

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إن أدرك الغيم حقل

سيبتهل أكثر وأكثر

لناي مساء

ولقبلة شاردة اُحتواها

عنقود صباح ..



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ماء لا ينكسر ،

نوتات غجرية

ترافق خلخال رقص

بقصيدة رمل وفكر نخل ..

