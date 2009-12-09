

نضال مشكور

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:35

المحور: الادب والفن









وأنت تسير

في دربك الطويل

الشاقّ

قد يصيبك الإعياء

والقنوطُ

والإرهاق

لكن ...

لابأس عليك

لا تجزع

لا تنهار

دربك قصيرٌ

مهما طال

فقط إتّكيء

على عصاة الألف

واجلس على كرسيّ الهمزة

ريثما تستعيد أنفاسك

وتعاود المسير برفقة الواو..

وإن كان أحدٌ من جماعة الواو

يتهامس ويتلامز

بحواجب العينين

إياك أن تردّ عليه

إتركهُ لشأنه

مصيرُهُ الأخير

تحت أخمص القدمين

في حفرة الياء...

ضعّ وصايا مسلّتك العشرة

وتاج جدّك الكبير

في سلّةِ يمينك ؛

وتمسّك

بمغزى عروة المسامير

الوثقى





