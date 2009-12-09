أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نضال مشكور - عُروة المسامير


اخر الافلام








المزيد.....

عُروة المسامير


نضال مشكور
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:35
المحور: الادب والفن
    


وأنت تسير
في دربك الطويل
الشاقّ
قد يصيبك الإعياء
والقنوطُ
والإرهاق
لكن ...
لابأس عليك
لا تجزع
لا تنهار
دربك قصيرٌ
مهما طال
فقط إتّكيء
على عصاة الألف
واجلس على كرسيّ الهمزة
ريثما تستعيد أنفاسك
وتعاود المسير برفقة الواو..
وإن كان أحدٌ من جماعة الواو
يتهامس ويتلامز
بحواجب العينين
إياك أن تردّ عليه
إتركهُ لشأنه
مصيرُهُ الأخير
تحت أخمص القدمين
في حفرة الياء...
ضعّ وصايا مسلّتك العشرة
وتاج جدّك الكبير
في سلّةِ يمينك ؛
وتمسّك
بمغزى عروة المسامير
الوثقى





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نضال مشكور

إجمالي القراءات: 183,218
المقالات المنشورة: 127
- مجلس عزاء
- القلب الأبيض
- لغة التنويم
- هديّة جهنّميّة عن قصة حقيقية
- الأوسكار
- ملاحقة
- التعذيب بالورد
- - الخاتم العصيّ- قصة قصيرة حقيقية
- لم يحن بعد الأوان
- فتوة
- وصفة طبيّة
- لاتقلق يا هذا
- العدّ التنازلي
- أشعارٌ لبنيّة
- يا أمّ الرافدين
- لغةٌ أخرى
- خذني الى أحضان تارا
- قصة حقيقية -بتصرّف- عن لِسَان أمي
- التبول هنا للحمير
- يا أنت

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بالفيديو.. وصول جلالة الملك لجمهورية غانا
- بوريطة: الزيارة الملكية لغانا ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعل ...
- وفد من الأحزاب الاشتراكية الافريقية يشيد بعودة المغرب للاتحا ...
- السفير هلال يطلع مجلس الأمن حول الوضع بإفريقيا الوسطى
- من التمريض إلى صناعة العود.. قصة عشق
- فيلم -كارل ماركس الشاب- يستعرض أفكارا غيرت العالم
- بالصور: الملك يصل غانا
- سالم اليامي: نكون أشعة أو لا نكون! - إيلاف
- إبراهيم أحمد: من أنت؟ - إيلاف
- جلالة الملك بغانا.. فرصة سانحة للدفع بالشراكة مع أحد أهم بلد ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نضال مشكور - عُروة المسامير