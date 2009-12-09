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التقارب الخليجي الايراني خطوة مباركة


عبد الخالق الفلاح
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يتوقع المحللون السياسيون ان تفتح الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني الى دولة الكويت وسلطنة عمان فصلاً جديداً من العلاقات الطيبة والطبيعية بين هذه البلدان وفي تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة . تأتي جولة روحاني الخليجية بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، طهران الشهر الماضي لتسليم رسالة من الأمير تتعلق بالعلاقات الخليجية الإيرانية. الشيخ صباح قد قال وقتها إن لدى "دول الخليج رغبة حقيقية في أن تكون علاقاتها مع طهران طبيعية، ومعتمدة على القانون الدولي"، وطالب بـ"تطبيع العلاقات وبدء حوار" بين الجانبين و سلطنة عمان هي تسعى إلى الحفاظ على علاقتها مع إيران وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمواجهة الثورة اليمنية .
ولاشك ان هذه الزيارة تعتبر تاريخية في هذا الوقت التي تشهد فيها حراكاً قوياً يبشر بالخير لدولها جميعاً وبالخصوص الوضع الاقليمي منها قرب القضاء على الحركات المسلحة الارهابية والنزاع في سورية ويدل على حكمة ورشد قادة ومسؤولي هذه الدول في ايجاد مخارج للتعاون الجماعي والانسجام الفكري فيما بينهم وحتماً ستفضي الى تبديد تلك التحديات والمخاوف وتسهم في ارساء دعائم الاستقرار والسلام والاعتقاد السائد لدى بعدم وجود مبررات للخلافات والمعوقات التي تحول دون تطوير العلاقات والتقارب الجيد والاقوى بين بلدان دول الجوار الاسلامية لولا التدخلات الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من اجل حفظ مصالحها تحت ذرائع الترهيب والتخويف من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولغرض ايقاف عجلة تطورها في مختلف الصعد .تطوير العلاقات فيما بينها لاتصب بمصلحة هذه الدول فقط . انما تصب في مصلحة جميع بلدان الشرق الاوسط .
وزيارة الرئيس روحاني تأتي في ظل اجواء صعبة ملبدة بالغيوم والعواصف وتشتبك فيها القضايا رغم ان هناك امل في حل البعض منها مثل ما يجري في سورية والعمليات الارهابية في العراق والحرب على اليمن وبلدان اخرى. بالاضافة للامن الخليجي والخلافات بين بعض اقطابها تستدعي الحوارات الجادة ولدراسة الملفات والقضايا الهامة التي تمس هذه المنطقة الحساسة بموقعها الاقتصادي النفطي وسبل مواجهة التحديات الامنية ومنها التطرف واذكاء نار النزاعات الطائفية .
برهنت ايران في مواقف كثيرة بانها تعمل بجد نحو التقارب وتحسين علاقاتها وتطورها بأستمرار واقدمت على اتخاذ خطوات حكيمة وعملية تكسب اهمية سياسية خاصة في ظل الظروف والتعقيدات الامنية والتطرف التي تنخر بالمنطقة والايمان بأن ايران شريك حقيقي مقتدر وجاد وجزء واقعي من المسؤولية الجماعية لتحقيق ذلك لمكانتها التاريخية المؤثرة دائماً . العلاقة بين البلدين قد تجاوزت مرحلة العلاقات السياسية العادية وعبرت الى مرحلة العلاقات الاستراتيجية المبنية على التشاور والحوار السليم ومد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر التي تصب جميعها في مصلحة تعزيز الترابط الاخوي وبناء افاق صالحة واخوية ودية متطورة وتضيف بُعداً خليجياً واقليمياً كبيراً لتحقيق مشاريع ذات منافع ومصالح على اعلى المستويات.
ان وجود ارضية و المشترکات التاریخیة والثقافیة والجغرافیة بين شعوب هذه البلدان تساعد للوصول السريع للاتفاقات ووضع الاسس لمشاريع استراتيجية تعود بالمنافع والخير لابناء شعوب بلدان المنطقة كافة…ويكون تأثيرها المباشرفي اعلان فتح صفحة جديدة ورغبة صادقة على تقريب علاقاتها وتمتينها مع هذه البلدان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية كما لها اهمية خاصة لما يخص الوضع في العراق وسورية حيث يمكن لهذه ان تكون فاتحته خير في سبيل ايقاف نزيف الدم في هذين البلدين العزيزين والجريحين فيما اذا تعاون البلدان (عمان - الكويت-ايران) للضغط على السعودية لتغير سياستها لايقاف مد المجموعات الارهابية وايقاف تدفق الشباب السعودي وقطع المساعدات لهذه المجموعات من قبل منظمات حكومية وشبه حكومية معروفة بتطرفها . ويمكن للكويت وعمان ان يكونا اللاعبان الاساسيان في مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية والمعروفة بالحيادية وثقلها لحل النزاعات ولإطفاء فتيلها …
اذن الزيارات المتقابلة بين هذه الدول تعني تحسين العلاقة بين ضفتين الخليج و ايقاف التوترات الحادة الناجمة عن الخلافات ذات الابعاد الطائفية في العراق وسورية ولبنان واليمن وبلدان المنطقة…
عبد الخالق الفلاح – كاتب واعلامي





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عبد الخالق الفلاح

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