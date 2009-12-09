

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 22:48

المحور: الادب والفن









التصوير في

"ضوء"

مصطفى أبو البركات

هناك من يبدع في اختيار الفكرة وشكل تقديمها، وهناك من يبدع في انتقاء الالفاظ واللغة، وهناك من يبدع في التصوير الأدبي، الشاعر "مصطفى أبو البركات" ابدع في التصوير وتقديم مشاهد بلغة راقية، مستخدما مقاطع قصيرة، وهذا بحد ذاته يشير إلى قدرة الكاتب على التعبير وتقديم افكاره بأقل الكلمات.

لم يسبق أن تحدثت عن علاقة الصور الأدبية مع اللغة في النص الشعري، لكن سهل الشاعر علي هذا الأمر من خلال هذه القصيدة، في المقطع الأول نجد الفضاء الرحب، "الضوء، الصباح" لكننا نجد تظليم في المقطع الثاني، "رأس أفعى، دون جناح" وكلنا يعلم أن الكاتب عندما يستحضر الحيوانات يكون في ذروة اليأس، فهي تعبر عن حالة غير سوية، وهنا يستخدم الشاعر السواد من خلال الأفعى، واليأس من خلال "دون جناح".

يقدم لنا الشاعر حالة الاضطراب التي يمر بها من خلال فصله بين بين "غرامه ولهيب غرامه"، فهما منفصلين عنده، وكأنه يريد الغراب ويرفض لهيبه، يريد الحب ولا يريد العذاب، لهذا نجده يستخدم

" ذَابَ لَيْلٌ فِي كَأْسِ شَوْقٍ قَدِيمٍ



عَلَّهُ سَبْعًا، بَعْدَ نَزْفِ الْجِرَاحِ"

فرقم سبعة يشير إلى المقدس، يشير إلى الكمال، إلى الاطراد، فهو هنا يمر بعلة كاملة مطردة ليس منها شفاء، وهنا تكمن عبقرية الشاعر الذي قدم لنا حالته بهذا التصوير الجميل والذي يقدم المتلقي من الفكرة التي يريدها الشاعر.

حالة عدم الاتزان قدمت من خلال:

"لَمْ يَعُدْ رَشْحًا لِانْتِكَاسِ الْمَرَايَا

أَوْ مَلَاذًا لِصَوْلَةِ الْأَقْدَاحِ"

فالتوجه إلى الشرب ليس للوصول إلى اللذة أو إلى النشوة بل للهروب من الواقع، وعدم القدرة على التحمل، وهذا ما أكده لنا عندما تحدث بعد الشرب عن الأشباح:

"طَالَ، حَتَّى خِلْتُ الرَّيَاحِينَ جُنَّتْ

مِنْ تَعَاوِيذِهَا مِنَ الْأَشْبَاحِ"

صورة توكد حالة الانتصار اللون الأسود على اللون الأبيض، الموت على الحياة، التعاطي مع حالة الهروب إلى الشراب لم تتوقف عند المشهد السابق، بل وصفها الشاعر في أكثر من بيت، لكن كان هذا البيت من أجمل ما جاء في القصيدة:

" قَدْ شَرِبْتُ الصُّدُودَ حَتَّى تَمَارَتْ

شَهَقَاتُ الْأَشْوَاقِ فِي الْأَفْرَاحِ" من اجمل ما جاء في القصيدة، حيث جعل الشاعر الأقداح هي من يفرغ فيه، من يستوعب ذاك العذاب الذي يمر فيه.





ضَوْءٌ

مِنْ شُقُوقِ الْجِدَارِ يَنْفُذُ ضَوْءٌ

فَيَصِيرُ الْمَكَانُ شِبْهَ صَبَاحِ

وَ تُطِلُّ الْأَفْكَارُ مِنْ رَأْسِ أَفْعَى

فَتَطِيرُ الْأَحْلَامُ دُونَ جَنَاحِ

يَا غَرَامِي، وَ يَا لَهِيبَ غَرَامِي

كُنْتُمَا جَذْوَةً بِقَلْبِ الرِّيَاحِ

ذَابَ لَيْلٌ فِي كَأْسِ شَوْقٍ قَدِيمٍ

عَلَّهُ سَبْعًا، بَعْدَ نَزْفِ الْجِرَاحِ

لَمْ يَعُدْ رَشْحًا لِانْتِكَاسِ الْمَرَايَا

أَوْ مَلَاذًا لِصَوْلَةِ الْأَقْدَاحِ

طَالَ، حَتَّى خِلْتُ الرَّيَاحِينَ جُنَّتْ

مِنْ تَعَاوِيذِهَا مِنَ الْأَشْبَاحِ

وَ أُرِيقَ الْحَنِينُ فِي جَوْفِ لَيْلٍ

مَا لَهُ ـ بَعْدَ السُّكْرِ ـ مِنْ إِصْبَاحِ

يَا نَدِيمِي، وَ يَا جُنُونَ نَدِيمِي

كُنْتُمَا أُنْسًا فِي اللَّيَالِي الْمِلَاحِ

قَدْ شَرِبْتُ الصُّدُودَ حَتَّى تَمَارَتْ

شَهَقَاتُ الْأَشْوَاقِ فِي الْأَفْرَاحِ

ثُمَّ خُضْتُ الْحُرُوبَ تِلْوَ حُرُوبٍ

بِجُيُوشِي، وَ الصَّافِنَاتِ النِّطَاحِ

فَامْتَلَكْتُ الدُّمُوعَ رُغْمَ انْهِزَامِي

وَ فَتَحْتُ الْأَحْزَانَ دُونَ سِلَاحِ

خِلْتُ نَصْرِي عَلَيْكَ ـ يَا لَيْلُ ـ فَتْحًا

فَانْتَهَى وَهْمًا، مُوقِنًا بِاجْتِيَاحِي

تَاهَ مَا فِي يَدِي مِنَ الضَّوْءِ عَنِّي

غَابَ ظِلِّي فِي نَشْوَتِي، وَ انْشِرَاحِي

لَا غُرُوبُ الْغُرُوبِ يَعْلَمُ مَا بِي

لَيْسَ يَدْرِي تَهَافُتَ الْأَرْوَاحِ

وَ أَنَا أَرْقُبُ الْجِدَارَ بِعَيْنٍ

وَ بِأُخْرَى أَلُوذُ بِالْمِصْبَاحِ