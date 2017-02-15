

هل يثرب منطقة نبطية في بلاد الشام؟

عمر سلام

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 19:36

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







هل يثرب منطقة نبطية في بلاد الشام؟

عندما هاجر الرسول وجماعة من صحبه من مكة للمدينة وإقامة نواة الدولة الإسلامية لم يذكر ان فيها سكان انباط وكل كتب السيرة لم تشر إليهم لا من قريب ولا من بعيد. في حين ان المؤشرات تقول ان في يثرب سكان انباط وفيها سوق النبط، فهل المدينة هي نفسها يثرب ؟؟ وإذا كانت نفسها لماذا لم يذكر الانباط فيها. ؟؟؟

المصادر والكتب تذكر ان هناك انباط بيثرب ولكنها لم تذكر اطلاقا ان هناك انباط بالمدينة؟ وقال العرب اباط يثرب ولم يقولوا انباط المدينة. فأنباط يثرب متهمون بمقتل عثمان ويقال انهم كانوا اشداء على عثمان.

وان مملكة الانباط لم تصل الى مناطق المدينة ومكة اطلاقا؟ في حين وصلت الى سواد العراق والى مناطق فلسطين ولبنان وسيناء.

هذا يدل على ان يثرب وما فيها من انباط تقع في بلاد الشام وهي كما تشير المصادر قرب وادي القرى الذي يقع في بلاد الشام.

وتم استخدام اسم يثرب لاحقا من كتبة السيرة كجزء من سرقة قدسية الأماكن في بلاد الشام حيث قامت اول دولة عربية ذات طابع مسيحي اريوسي. وهي الدولة الاموية التي استمرت وتوسعت وهي على الديانة الاريوسية. فلقاءات معاوية كانت بالكنائس، وعمر بن عبد العزيز مات ودفن في دير مسيحي وهو دير سمعان وتم قتل اخر ملك اموي هو وعائلته بكنيسة قبطية.



في قصة تبع ينزل تبع الى يثرب ويحارب الانباط فيها



يا ذا مُعاهن ما اراك تريد ... اقذى بعينك غالها ام عود

منع الرقاد فما اغمض ساعة ... نبط بيثرب آمنون قعود

نبط اسارى ما ينام سميرهم ... لا بد ان طريقهم مورود

فلأ وقعن يوما بيثرب وقعة ... تبكي اراملها معا وترود

ولاخضبن سبالهم بدمائهم ... ولترغمن معاطس وخدود



وفي الابيات التالية يصف قدومه الى الشام ومحاربة الاقباط في يثرب



ثم أقبلت أقرب الشام قصداً ... برجال على ضوامر جرد

ثم وجهت نحو يثرب خيلاً ... لنبيط بها يحلون بعدي

فصدمنا آطام يثرب بالخي ... ل العناجيج بالمقاول تردى

وتركنا بها من الأوس والخز ... رج حسباً من آل بأس ومجد

ثم أقفلت من بها من خيول ... نحو أرضي ونحو قومي وولدي





اذن سكان يثرب من الانباط وهذا ما جعل ابن عباس يقول عن معشر قريش انهم من النبط. وجعل علي ابن ابي طالب يقول بانه من النبط.



بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة

عن عبيدة السلماني سمعت عليّا عليه السّلام يقول: من كان سائلا عن نسبنا فإنّنا نبط من كوثى



وحتى منطقة كوثى العراقية تمت سرقتها وقيل انها كوثى مكة.



فمن المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

1 النبط، النبيط، الأنباط، نبطي، نبط،

قال ابن عباس: نحن معاشر قريش من النبط



وفي المثل التالي يقول نبطي بأنهم من اهل البيت وانهم من ذرية إبراهيم.

في غريب الحديث في بحار الانوار

نبط : عن يعقوب بن شعيب لأبي عبد اللَّه(ع): «ما يزال الرجل ممّن ينتحل أمرنا، يقول لمن منّ اللَّه عليه بالإسلام: يا نَبَطيُّ، فقال: نحن أهلُ البيت والنَّبَط من ذريّة إبراهيم، إنّما هما نَبَطان من النَّبَط الماء والطين، وليس بضارّه في ذرّيّته شي ء، فقوم استَنْبَطوا العلم فنحن هم»



هذه هي مكانة النبط وكانت يثرب أحد أماكنهم. ومن أقاليم يثرب وادي القرى الذي هو في بلاد الشام.

الا انه مع كتابة السيرة لا بد من طمس دور بلاد الشام مهد الأديان فبدأ كتاب السيرة بذم اسم يثرب وبالتالي تم ذم الانباط لينسجم سيناريو السيرة مع معطيات جديدة تم وضعها من قبل مؤلفو هذه السيرة. فلإخفاء مكانها الحقيقي ومكانة أهلها لا بد من انتقاص قيمتها. لدرجة ان من يذكر اسم يثرب عليه ان يستغفر الله.



فمن كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

الحَدِيث الْحَادِي عشر

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ الْبَرَاءِ وَلَفْظُهُ لَا تَدْعُوهَا يَثْرِبَ فَإِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَمَنْ قَالَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله ثَلَاث مَرَّاتٍ هِيَ طَيْبَةُ هِيَ طَيْبَةُ

وَشَاهِدُهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِي الْمَدِينَة الحَدِيث



وقد تكون يثرب هي طابة المصرية في سيناء القريبة من العقبة (آيلة) التي تقع في مناطق الانباط سابقا.





ومع ذم اسم يثرب لا بد من ذم سكانها الانباط.



من كتاب محاضرات الأدباء

روي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تفيهقت الأنباط ونطقت بالعربية وتعلمت القرآن فالهرب الهرب منهم، فإنهم أكلة الربا ومعدن الشر وأهل غش وخديعة! قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان الشيطان إنسياً ما كان إلا نبطياً.

شاعر:

نبط إذا عرك الهوان بهم ... ذلوا، وإن أكرمتهم ضغنوا

ورفع إلى المأمون أن رجلاً شكا جاراً له وقال: وأسيرة عمراه! ذهب العدل منذ مات عمر. فاستحضره وسأله، فذكر ما يشكو منه، فقال له: من أين أنت؟ قال: من أهل ناتية وهم نبط! فقال المأمون: إن عمر كان يقول من كان جاره نبطياً فاحتاج إلى ثمنه فليبعه

وذم أي شخص يكفي ان يقال له بانه نبطي

من كتاب معجم ما استعجم

قال أبن مفرغ يهجو عبيد الله بن زياد:

تبين هل يثرب زندورد ... قرى آبائك النبط العلاجِ



ومن كتاب سلمان الفارسي

أن أنباط يثرب كانوا أشد الناس على عثمان

وهكذا بعد ان كان يفخر الناس بالنسب الى القبط والى يثرب أصبح يجب ذمهم لان هناك معطيات جديدة على الأرض ويجب تثبيتها ويجب تغيير كل ما يدل على الحضارات القديمة وكتابة تاريخ جديد وسيرة جديدة لدين جديد بذم كل ما هو قديم.

وهذا ما اثار حفيظة الانباط بانتقاص حقهم فجعل شاعرهم يقول

من كتاب الرسائل للجاحظ



أيْرُ حمارٍ في حِرِ امِّ عدْنان ... وأيْرُ بغلٍ في است امِّ قحْطانْ

ما النَّاس إلاَّ نبطٌ وخوزان ... ككهْمسٍ أو عُمر بن مهْرانْ









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