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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - قبلة حافية القناعة /F


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قبلة حافية القناعة /F


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 04:06
المحور: الادب والفن
    


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صهيل مهرة روحي
حوافرها سنابكها ياسمين
تخون السكون
تنفرج زرقة بهية
تهفهف
كرات خضراء
يبقعها الحبق
خروب الشرفات
يكلله الزعتر
طوبى لنا
أسرار الهواجس الزمردية ترتجف
أخفتي صوتك
الله قرب النافذة يملي توجيهاته للكاتب
إجعلي خاتم قلبك طوق نبضي
*يا حمامتي اللا ئذة بشقوق الصخرومخابئ
المعاقل أريني وجهك وتسمعيني صوتك *
*هللويا قدموا الشكر للرب فانه صالح قد دونت خطيئة يهوذا بقلم حديد ونقشت برأس من الماس على اللوح
قلوبهم وعلى قرون المذابح حتى يذكرون مذابحهم
وانصاب عشتاروت الى جواركل شجرة خضراء وعلى اﻵكام المرتفعة *
هبي أستضيئي، وضوء العذارى
رضابهن...
ها هي الحاقة
تغمرالارض والليل يكتنف الشعوب
نهداك كخشفتي ظبية توأمين عنقك مصقول كبرج عاج
عيناك عميقتان ساكنتان كبركتين *

*تضمين واقتباس توراتي





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - قبلة حافية القناعة /F