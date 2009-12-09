

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 23:51

المحور: الادب والفن









(من حول الأرض ادور)

1

داخل سيرك كنت

ام داخل خمّارة

احسو بما يرسب من

ثمالة في قدحي

ومسرحي

مثّلت فيه اوّل الأدوار

وآخر الأدوار

تحت مظلّات ظلام الليل والنهار

وصيّتي كتبت

على رخام ابيض

وآخر الاشعار

2

لوحة ثلج سيّدي

طرحتها داخل خط النار

فيها رموز الحب

فيها رموز البغض

من اوّل التكوين

لأوّل الشوط من الشكوك

لآخر الشوط من اليقين

لتشهدوا الرواية

وهذه الاسفار

تورق فوق الورق الأبيض والأفكار

مشكاة ليل منذ ان دارت بها الأدوار

3

من اوّل الدهور

بين ظلام الليل

وخيمة من نور

ايّتها الطيور

منذ ابي آدم حتى آخر الدهور

اسير فوق الشوك والزهور

لم المح الجسر

اولّي وجهي الشمس الى العبور

وحول دوّامة هذا الماء والناعور

ادور حتى آخر الفصول

في ليل مشتاي على بساط هذي الأرض والربيع

وصيفها الناري والخريف

من ساعة الذبول حتى تسقط الاوراق

وينتهي النزيف

4

شاهدت ما تزيد عن تاريخنا الأفلام

ومنذ كنت اوّل الرضاعة

نمت قروناً داخل الحطام

لآخر المطاف

خارج عن دائرة الاحلام

داخل في قوقعة الايّام

اغرسها كشتلة من ورد

تجاوز الأرقام

ليس لها من حد

عصيّة في العد

تورق منذ اول الرضاعة

تباع في اسواقنا بضاعة

تزينها زخارف الفنون والطباعة

5

لتلحقوا بالموكب الزاهي

سرايا الأمم

الشعوب

لتفحصوا النوايا والقلوب

لتغرسوا العيون

تحت الريش

والقمصان

والجيوب

وتحت شعر الرأس

والعمائم

لتفحصوا القوائم

من اوّل الأسماء

لآخر الأسماء

وتحت تلك السمة الصفراء

جلودهم

شعورهم

تاريخهم

وهل لهم تاريخ

غير سرقة الكحل من العيون

6

يا فقراء وطني

و يا عيال الله

المؤمنون

العابدون

المخلصون

السارقون المال

اسنانهم تدور كالطاحون

لا تقربوهم انّهم طاعون

كونوا بعيداً داخل الحضائر

وحاذروا من غزوة الذئاب

وسوّروا طليانكم

وكلّما تملكوا

من بيض

ومن دجاج

لأنهم ثعالب (الحجّاج..)

6

كان (أبو لهب)

يملك ما يملك من انعام بين سادة العرب

ومثله كان (أبو سفيان)

يملك قطعاناً من الماعز والاكباش والإبل والخيل

والنساء

والعبيد

والفضّة

والذهب

مرحى لنا

لامّة العرب

7

لنسأل (النجاشي)

كيف رأيت السادة الحواشي

من يسرقون المال بالدولار والدينار

ومن يجيدون غسيل المال

بالثلج ام بالنار

8

من اين لي ان اقرأ السطور والملاحم؟

من اين لي ان احضر الساحر والطلاسم؟

وارصد التحوّلات للنجوم ارصد العمائم

في سنوات الجوع والتشريد والولائم

(زرقاء..) يا مسمولة العيون

من قبل ما تأتين

هم احرقوا بابل والجنائن المعلّقة

وحوّلوا وزارة الدفاع

خرائباً ومحرقة

ومدّوا فوق الجسر

(وشارع الرشيد) الف مشنقة

وشيّدوا القصور (للقارون....)

على بقايا القصر يا (هارون....)

وحوّلوا بغداد

لعبة طفل في يدي مجنون

8

السيّد العراق

يدور في دوّامة الخريف

يأخذه النزيف

يعضّه الجوع على الرصيف

(يحلم (بالرغيف)

في الوطن المهزوم بين اهله

ونخله

ونفطه

والماء

9

يا ايّها الاحباب

جعلتم البلاد

ارضاً يعيث وسطها الفساد

يا سادتي سلّطتم الحواشي

لنسأل (النجاشي)

كيف ملكتم هذه القصور

وهذه الصقور

من اين جاء ت هذه الصقور

تأكل حتى جيف الموتى

وما يحصد من قمح ومن رطب

وحصّة الشعب الذي نام على أبواب بغداد بلا رغيف

لو كان فيكم سادتي ....

لقلت هذا كعبه اعلى من الذروة

بل أشرف من ....

قصص ....

قصص....

تتبعها غصص

في الليلة الظلماء

يا امّنا حوّاء

بغداد تبكي وهي في القيود

مسمولة العيون

تبكي على الحسين

....,....,....,...