

أحمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 12:26

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هل وصلت خطوات تشكيل الدولة الكردية الى مرحلتها الأخيرة؟

أعلن في نهاية الشهر الماضى بأن وفدا من الإقليم يشمل ممثلي جميع القوى السياسية سيتوجه الى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية مسألة استقلال و انفصال الكرد العراق. الدكتورعبادى قد أشار الى هذا اللقاء.

ومما يجدر الإشارة اليه هو ان رئيس و حكومة الإقليم قد أعلنت قبل أكثر من سنة. بأن مسألة مادة (140) قد تم حلها من قبل قوات البشمركة. والمقصود هو أعادة المناطق الكردية المستقطعة قد اعيدت الى الإقليم. و بالمقابل رد السيد نورى المالكى بأن المادة (140) باقية!! وكما نشر في جريدة ـ هولير ـ يوم 24 كانون الثانى 2017 و في مقابلة لرئيس الإقليم السيد مسعود البارزانى مع جريدة الشرق الأوسط. وقال " قلت للمسؤولين في بغداد. بأنه ومع كل الأسف لم نستطيع ان نصبح شريكين جيدين, عليه يجب أن نكون جارين جيدين".

ولنبدأ من مسألة الوفد الكردستانى المزمع تشكيله .. كما يعلم القاصى و الدانى بأن خلافات مستعصية عميقة الجذور مازالت تدب في صفوفها. ولم تسطيع اللقاءات والحوارات المتعددة التوصل الى وضع حد لها. فكيف سيمكن تشكيل هذا الوفد الشامل والحالة هذه؟! وهل ان جميع القوى السياسية, وأخص بالذكر الإسلامية ـ تؤيد تأسيس الدولة الكردية المستقلة و الانفصال عن العراق؟!

واذا أعتبرنا بأن القوات العراقية (البيشمركة والجيش و الشرطة ... الخ) قد أستطاعت طرد فلول داعش من العراق.. حيث موقف الطائفة السنية التي تطالب بمحافظة ـ موصل و تعتبرها عاصمة لاقليمها المنشود. علما بأن أجزاء واسعة منها تعتبر كردستانية و حررتها ال"بيشمركة" من قبضة داعش؟!

ولنأتى الى مسألة ترسيم الحدود بين الدولتين. علما ان حدود إقليم كردستان الحالية لاتتجاوز من الناحية الرسمية و القانونية. الحدود التي رسمها نظام ـ صدام ـ في حينه... وعلى هذا الأساس صرح نورى المالكى نائب رئيس الجمهورية و أحد أبرز قادة حزب الدعوة وهو في طهران, قائلا " عاى الكرد ان يتراجعوا الى الحدود التي رسمها نظام صدام" مما يعبر عن وجهة نظر و موقف قطاع رئيسى من حزب الدعوة والمتنفذين في السلطة. و في 10/2 أكد رئيس الوزراء بقوله " يجب على ال"بيشمركة" الانسحاب من الاراضى التي حررتها خلال عمليات تحرير الموصل" وكما ورد أعلاه بأن نورى المالكى قد أدلى بتصريحه المذكور أمام عدد كبير من قادة الجمهورية الإسلامية. معبرا عن وجهة نظرهم أو من أجل كسب تأييدهم. علما بان حكومة الجمهورية الإسلامية تقف بكل صراحة ضد تشكيل الحكومة الكردية وقد صرح احد مستشارى خامنئى بأن تشكيل الدولة الكردية هي بمثابة اسرائيل ثانى في المنطقة.

أما بصدد الجارة تركيا فقد صرح مسؤولوها مرارا بأنها لن تقبل تكوين أي كيان كوردى على حدودها. وقد صرح أوردوغان قبل أسبوع بأن تركيا ضد أي تقسيم أو تجزأة قد تجرى في الدول المنطقة. والمقصود هنا العراق وسوريا بالذات. ناهيكم من موقف بعض الدول العربية المعادية للكرد.. وهناك مشاكل داخلية كثيرة تقف معرقلة هذه الخطوات منها الوضع الاقتصادى والمالى الخانق الذى يعانى منه الإقليم و الذى أدى الى انسحاب أكثرية الشركات العاملة, والى توقف كافة المشاريع الخدمية واحلال أزمة سياسية و اجتماعية فريدة من نوعها.. والتي جعلت من أكثرية الشعب الا تفكرالا في كيفية كسب قوتها اليومى!!

وأخيرا هناك أبناء اشعب الكردى الساكنين في المناطق التي تعتبر من الناحية الرسمية جزءا من العراق. فهل ان هؤلاء وقد أعادتهم قوات ال(بيشمركة) و الحقت مناطقهم بالاقليم. قد تفهموا و اقتنعوا بأنشاء دولتهم المستقلة أم ألامر يحتاج الى استفتاء لاخذ آرائهم؟ علما بأن فكرة اجراء استفتاء عام (ريفراندوم) مازالت قائمة و واردة.

أننى اذ أشير الى كل هذه المشاكل و الأمور الأساسية أتوخى منها القيام بكل مايمكن عمله من أجل معالجتها و التغلب عليها. لكى تكون موقع أقدامنا صلدة و قوية تمكننا من السير الى الامام لتحقيق الهدف المنشود بأسهل ما يمكن من الجهود وأقل من المشاكل.