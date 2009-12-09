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ليس جديدا ان تباع بربرة


خالد حسن يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



باسم وهم الخلافة الاسلامية تم بيعها للعثمانيين وانتقصت سيادتها ومن يرون ذلك يرددون ان الاتراك قد قاموا بتعمير المدينة وان لهم فضل كبير عليها, أما الحديث عن ضياع سيادتها واستقلاليتها فهو مستبعد وغير مطروق الجانب!

وباسم الحداثة والتطور احتلت من قبل بريطانيا وتم تغيير ملامحها التي سارعت حركة الدراويش في انقادها قبل ضياعها وبرر البعض ان المدينة تحتاج للحضارة من تعمير وتعليم وخدمات اخرى, في حين غاب الاهتمام بقرار اهاليها الذين تم السيطرة عليهم عنوتا.

وباسم الرابطة الاممية والصداقة تم السيطرة على المدينة من قبل السوفيت وقيل ان ضرورات التحالف الصومالي - السوفيتي ودعم الاخير يتطلب منح موسكو قاعدة عسكرية فاصبحت المدينة عبارة عن معسكر كبير سخر سكانه للوجود السوفيتي.

وباسم علاقات الصداقة الصومالية - الامريكية والمساعدة السياسية والاقتصادية لصوماليين اصبحت المدينة بخندق عسكري امريكي ووجد الاهالي ذاتهم مع وجوه جديدة لا تختلف كثيرا عن الروس في الملامح وحتى الطبائع.

وباسم رابطة العروبة والاسلام الطائفي قيل ان منح دولة الامارات العربية المتحدة قاعدة عسكرية يمثل مدخل للاعتراف بمشروع الانفصال وسيجلب الدعم المادي فتم تاجير المدينة واهاليها عبر عقد زمني طويل المدى وسيؤذي الى تجنيب المنطقة مخاطر القرصنة والحوثي اليمني.

تاريخيا تبريرات بيع بربرة تتباين في مدلولاتها بينما يجمعها الخضوع للآخر القادم من خلف البحر.

دوما تختطف بربرة ويقف وراء معاناتها وفقدانها قرار سيادتها حسابات سياسية توسعية وصراعات بين قوى كبرى بداعي الصراعات الاقتصادية والايديولوجية او الدينية او لوازم الاستقواء بالخارج في اطار الصراعات الصومالية.

وكما تضيع بربرة دوما ما بين القادمين اليها عنوتا, فانها سكانها ذاتهم يتغيرون عبر الحقب بفعل التغيرات الديمغرافي والتي تفرضها الصراعات الصومالية, وعلى بربرة ان تتكيف بصورة او اخرى مع ما يجد عليها بين حقبة واخرى.

كثرت معاناتها وما تتعرض له باستمرار من اهمال وبلغ ذلك طمس بنيتها التحتية وهي شاهدة على تاريخ الصومال قديما وحاضرا وانتهى واقعها الى ما لا تستحق.





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خالد حسن يوسف

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالد حسن يوسف - ليس جديدا ان تباع بربرة