

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 02:41

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









نندد باطلاق النار على المتظاهريين في ساحة التحرير ببغداد!

في صباح يوم السبت المصادف 11 شباط 2017 اطلقت قوات الامن في بغداد النار على المتظاهرين باستعمال الذخيرة الحية والمطاطية والغاز المسيل للدموع و جراء ذالك قتل و جرح عدد من المتظاهرين وسفكت دمائهم. تظاهرت الجماهير ضد الفساد و المفسدين ومفوضية الأنتخابات وقوانين الأنتخابات التي تجسد الطائفية والمحاصصة وتضمن سيطرة القوى الطائفية الاسلامية والقومية وتنفي اي اساس لانتخابات نزيهة في العراق.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي نندد اشد التنديد باطلاق النار على المتظاهرين ونعتبرها جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها القمعية ضد المواطنيين ويمثل معاداة صارخة لحرية التظاهر والتجمع والتعبير عن الرأي. ان من اطلق النار ومن امر باطلاقه مجرم يجب اعتقالهم و محاكمتهم محاكمة علنية لارتكابهم هذه الجرائم. نحمل حكومة حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

برزت نضالات جماهير العراق مع الربيع العربي من اجل الحرية والخبز و الكرامة الانسانية ومن اجل العلمانية وفصل الدين عن الدولة. ان هذه النضالات تستهدف النظام والعملية السياسية ومجموع القوى الدينية والقومية المسلطة على رقاب الجماهير و تتقوى هذه النضالات تارة و تتراجع تارة اخرى ولكن يلاحظ انها ترجع في كل مرة بشكل اقوى وخبرة اعمق ووعي انضج وراديكالية اعلى وبشعارات شفافة واكثر وضوحا من الثورة المصرية و التونسية وخاصة بما يتعلق بالتمدن والعلمانية وشعار" لا شيعية لا سنية نريد حكومة علمانية مدنية". ان هذا الشعار الواضح والجماهيري يستهدف السلطة الطائفية الدينية والقومية والعشائرية من اجل تحقيق دولة علمانية وطرد الدين وحماته من حياة الجماهير.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي نقف في الصف الأمامي مع الجماهير المناضلة من اجل ازاحة كل القوى الدينية والطائفية والقومية من السلطة في العراق لبناء سلطة علمانية مبنية على المواطنة تضمن فصل الدين عن الدولة و التربية والتعليم والقضاء. نناضل بكل قوانا من اجل تحقيق مجتمع حر ومتساو ومرفه اشتراكي وانساني.

العار لمطلقي النار على الجماهير العزلاء المطالبة بالحرية والعلمانية والتمدن !

النصر للنضال الجماهيري من اجل الحرية و المساواة و العلمانية !

عاشت الأشتراكية !

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

12 شباط 2017