

لمى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 00:16

المحور: الادب والفن









نحن أقوياء بمن حولنا، و ضعفاء بهم أيضاً!



“ ريتّا” :



بين “ ريتا” و عيوني طوائف متناحرة!



حدثتني “ ريتا” في صباح يوم شتوي بارد، تسللت أشعة صوتها إلى ذكريات طفولتي فأدفأت الطريق الغريب..

سألتني عن حالي و عن عائلتي، ثم أخبرتني بأنها ستغادر “ سوريا” إلى “ العراق” !



-الوضع في “ سوريا” أصبح سيئاً جداً.. غلاء جنوني.. نعيش تقريباً بلا كهرباء.. الموت يطل من نظرات الحقد عند الجميع.. لكل شخص ثأر ما !

أغلقت السفارات أبوابها في وجهنا، كما أغلق الحظ آخر شباك كنا نقفز منه و نتعلق بأي مكنسة طائرة من هذا الجحيم!



قررتُ السفر إلى العراق.. و ما تفعل طبيبة أسنان في أفريقيا مثلاً! و في العراق لم ينظروا إلى صليبي و يريدون مني وضع الحجاب!

تخيلي أنا.. علمي.. ديني وقصر تنانيري.. تحت ديكتاتورية القماش!



ضحكت “ ريتا” بسخرية، فيما ضغت زر ( كتم الصوت ) في جوالي و بدأتُ بالبكاء…



في الحلم:

كنتُ و “ ريتا” نركض على شاطئ المتوسط.. حافيتين و في الخامسة من العمر.. شعورنا طويلة ترفرف كأعلام.. و ضحكاتنا ترى جزيرة “ أرواد” و قد تحولت إلى “ هاواي”..

أما “ دمشق” فكانت تتبعنا صبيةً.. حلوة.. حلوة.. شامخة و واثقة:

يستحيل على أم ولدت هاتين البنتين و احتفظتْ بهما أن تُضام!



هيهات!

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نحن نعيش في أجسادنا.. لكن في أرواح غيرنا، و إذا ذوت تلك الأرواح يبدأ صوت الموت بالهذيان…



“ جلنار”:



( وقّفت قلبي عالدرب ناطور).. يا جلنار!





ل “جلنار” معي ألف حكاية.. و آلاف القصص الصغيرة.. و من قال أن عوالم النساء لا تتسع للأخوات؟



-مهاجرة أنا إلى “ دبي” .. في قلبي عتب كبير على ( وطن) لم يلمنا، بل بعثرنا!

أحمل الطب.. وطعنة في منتصف القلب...

الوضع في “ العراق” ما عاد يطاق.. الناس يحاربون بعضهم من أجل كل شيء من الخبز إلى تاريخ القبور..

الشرف تحوّل إلى خرق بالية.. أما الدين فصار مشاعاً ( ستاندرد)، و على جميع من أراد البقاء لبسه بلا تفكير!

السرقات.. الرشاوي.. التكفير.. التفجير هي كلمات معجمنا المحكي…



يحدثونني عن عنصرية الغرب.. و لا أدخل مدرسة في العراق لا أرى فيها كل عنصرية الأرض!

اشتقتك (خيتي)…



بكت “ جلنار” و أنا كنتُ قد ضغت زر” كتم الصوت”…



هيهات!

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للموت حكاية واحدة.. كل منّا يقصّها بطريقته!



“ راحيل”:



يا طفلتي إن كنتِ أنتِ تركت “الأردن” للمتأسلمين.. للمتعصبين و مدعيّ العلمانية أو منافقي الدين.. فمن سيبقى ؟



في ليلة لا قمر فيها و لا نجوم.. حزمت “ راحيل” ذكرياتها و أصوات من أحبتهم في شهادة الصيدلة التي حازتها و كسرت من خلفها جرة مليئةً بأحلام “ وطن”!



-الوضع في “ الأردن” لم يكن بأفضل مما كان عندما هاجرتِ أنتِ من “ سوريا”..

قصدنا “ سوريا “ للسياحة و السعادة قبل الحرب! و توقعنا مصيراً مشابهاً بعد الثورة.. ثم قمعنا أي صوت تمرد بعد الحرب الأهلية..

تعلم الأردنيون كل شيء من الدرس السوري إلا محاربة التعصب، بالعكس تزمتوا أكثر .. و “ الله يستر”!



ما زلنا نهاجر.. لا مكان لنا في بلاد جوامعها أكثر من جامعاتها.. و ( علمانيوها) أشد تعصباً من متأسلميها…



في الحلم:



كنت و “ راحيل” في مكان ما. جميل .. جميل.. و على باب المكان كتبنا “ بلاد الشام”.. أول أبجدية.. أول رقصة.. أول طعنة في القلب تشفى يا عرب!



هيهات!

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في الطب النفسي: الأحلام هي وسيلة تلجأ إليهاالروح لتحقيق أحلام و أهداف بعيدة المنال.. عندما تشارك حلمك مع هدفك تتحدى الإرادة أي مستحيل، فتقدر على تحقيقه!



بلاد لا مكان لنسائها سيداتٍ فيها، تهرم و تشيخ قبل أوانها..

بلاد لا كرامات للأمهات فيها لا تُرضِع ثورةً حتى و إن ولدتها!



في الحلم -الذي سيتحقق- :

المكان كان ممتلئاً بالأطفال..

و هناك حول العتبة المقدسة في "فلسطين" زرعنا نارنج.. فل.. زنبق .. جوري.. و ياسمين..

أما النرجس فخرج من صخر الشرق الأوسط يشبه جميع نسائه و كل عواصمه!





هيهات أن تمحونا الذكورة أو يقلل من شأننا أي ( دين)!



آمين …





يتبع...