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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - زهير دعيم - -عبلّين في القلب - زرعَت حقولنا قمحًا في تشرين
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-عبلّين في القلب - زرعَت حقولنا قمحًا في تشرين
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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - زهير دعيم - -عبلّين في القلب - زرعَت حقولنا قمحًا في تشرين