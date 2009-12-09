

نزهة تمار

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 17:39

المحور: الادب والفن









ميلاد سعيد وعمر مديد

Adnan Schehmus

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وأنت تبحث عن وجنتي الشمس

يسألك الربيع عن أبجدية الفصول

تسمو ظلال وراء ظلال

تلامسك بهوى العمق

عمق أخضر

يحوم الأزرق .. يحوم !

سلسبيلا لرقص حوريات ..

يشدو عيدك

يقظة تكبر

تنزع غربة ثوب

لحنين سنابل صيف

قيمتها رفيعة

فولاذها وطن برفقة أم .. بنت .. وحبيبة

خطاك تمشي مطمئنة

كماء ينتشي في موسيقى مرسى الماء

يسمو قنديلك نداء

روح غيم وأزمنة شتاء

صوت متمرد .. حيث هو رواق صوتك

صفحات بأشياء جديدة تدخل واحة نخيل عمرك

يسامرها سديم وينيرها بدر يغسل وجه ليل

لروح العائدين ..