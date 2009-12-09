

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 17:31

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بِسْمِ اٌللهِ ألرَّحمَنِ ألرَّحيم.. أمَّا بَعدُ، هذِهِ ألمَقالة ألوجيزة ستكون إن شاءَ أللهُ ک مُقدَّمة أو إفتتاحيَة لمَقالات مَا بَعدها سَتدفع أو تطرد كمَا يَطرد ألبخور ألخبيث كُلّ مَا جَاءَ به ألناصبي عبدالله الشيخ مِن دَرَن وَتزييفه للحقائق وَتزويره للتأريخ وَأنه يتهم ألإمام علي بن أبي طالب (ع) أنه سَبَباً في تشظيَة ألإسلام كمَا جَاءَ في مقالتهِ بعنوان (علي بن أبي طالب. صعود المشروع الإسلامي وتشظيه) نشرت في ألمَوقِع ألمُوقر - الحوار المتمدن.



أقول لَيتَ شِعري.. فالمُومَس ترمي غيرهَا بالبغاء لتبعد ألشبهَة عنهَا !! وَكذلِكَ يَفعل (عبدالله الشيخ) في تزييف ألحقائق وَتزوير ألتاريخ وَمُخالفة ألحقيقة وَألتي لاَ تقبَل ألشك بأنَّ أبي بكر بن أبي قحافة وَ عُمَر بن ألخطاب هُمَا لَعمري مَن شظا ألإسلام وَإرتدا عن ألإسلام وَتسبَّبا في إختلاف ألأُمَّة ألإسلاميَّة مِن يوم وفاة ألرسول (ص) وَإلى يَومنا هذا وَحتى قيام ألساعة؟ بمُخالفتهُمَا وَتمردهُمَا علَى أمرِ ألنبي مُحمَّد (ص) وَإغتصابهمَا ألخلافة بلا أيّ حقّ شرعي أو إستحقاقي مِنَ ألوصي ألمُعيَّن مِن قِبلِ ألسمَاء كمَا جاء في واقعة غدير خم (مَن كنت مولاه فعلي مولاه أللَّهُمَّ والِ مَن والاه وَعادِ مَن عاداه وَاٌنصر مَن نصره وَاٌخذل مَن خذله) وَأوَّل مَن بايعَ عليّاً هُوَ عُمر بن ألخطاب وَقال: بخ بخ يا أميرألمُومنين أصبَحت أميري وَأمير كُلّ مُؤمن وَمُؤمنة وَلَكنَّ عُمر قد نقض بَيعته ﻠ علي بن أبي طالب في أوَّل يوم مِن وفاة ألرسول (ص) يأتي بَيان وَتفصيل ذلِكَ في مَقالاتٍ قادِمَة إن شاءَ أللهُ.. بَيدَ أنني، أوِّد إختصار وَختام مَقالتي هذِهِ ألإفتتاحيَّة بهذا ألصَدَد في تفسير ألآية 112 مِن سُورَة ألأنعام: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.



في قولهِ تعالَى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا...) : عن ألإمام ألمَدرسَة وَأُستاذ أئمّة ألأربَعة مَذاهب أبي عبدالله جعفر ألصادق (ع) قال : مَا بَعث الله نبيّاً إلاَّ وَفي أُمته شيطانان يُؤذيانه وَيَضلاّن ألناس بَعده، فأمَّا صاحبا نوح فقنطيفوص وَ خرام ، وَأمَّا صاحبا إبراهيم فمكثل وَ رزام (أو رذام) ، وَأمَّا صاحبا موسى فالسامري وَ مرعقيبا ، وَأمَّا صاحبا عيسى فبولس وَمريتون ، وَأمَّا صاحبا مُحمَّد صلى الله عليه وَعلَى ألأنبياء أعلاه فحبتر وَ زريق تفسير ألقمي (1/214) وَأقول في توضيح : حبتر.. يُعبر عن ألثعلب ألمَاكر وَهُوَ أبي بكر.. وَيُعبر عن زريق وَهُوَ طائر خبيث أو لأنَّ عُمَر (بن ألخطاب) لونه أزرق أو لأنَّ ألزرقة ممّا تتشائم منهَا ألعرَب..!! مِن قلَم : ألكاتب حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com