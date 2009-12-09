

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 13:32

المحور: الادب والفن









على وشك البزوغ

بعضا من كأسٍ خلق أليفاً،

يستحم بضوء الدخول الرمادي

يجيء على رؤوس أصابعه،

وفي آخر جرم سماوي

أليف آخر،

مليء بأعقاب السجائر.

وهذا الغموض ، كما جهاز عرس،

طفولة سيدة،

ترفع أبطيها لغرام مقاوم،

تتراقص على صوتك الشهواني غبطة

تنتظر المغزى..

المجازفة،

للضوء اللامع

عند انعكاس ممارسة الرغبة

عندما يأتيك الليل،

ويسقط كلك على أريكة

تذكرك بالكثيف!

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فبراير2016